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Не котлеты, а пища богов: вот сколько лука нужно добавить в фарш — названа идеальная пропорция для совершенного вкуса

Опубликовано: 17 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Не котлеты, а пища богов: вот сколько лука нужно добавить в фарш — названа идеальная пропорция для совершенного вкуса
Не котлеты, а пища богов: вот сколько лука нужно добавить в фарш — названа идеальная пропорция для совершенного вкуса
Городовой ру
Как приготовить пышные котлеты – секрет в количестве лука. 

Котлеты являются популярным мясным блюдом, универсальным для любого гарнира. Возможность их заготовки впрок позволяет оперативно организовать качественный и сытный ужин. Однако для достижения идеального результата в приготовлении необходимо соблюдать технологические нюансы, в частности, пропорции лука в фарше.

Важно соблюдать меру

Избыток лука придает мясу горечь, тогда как его недостаток негативно сказывается на сочности продукта. Рекомендуемый стандарт составляет 200–300 граммов лука на 1 килограмм фарша.

Как подготовить лук

Для улучшения вкусовых показателей рекомендуется обжарить лук до золотистого цвета. В случае использования сырого лука его объем не должен превышать 200 граммов, а для достижения наилучшей консистенции продукт следует максимально измельчать с помощью блендера или мясорубки.

Ранее мы рассказали, как приготовить нежные лепешки с колбасой.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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