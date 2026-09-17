Не котлеты, а пища богов: вот сколько лука нужно добавить в фарш — названа идеальная пропорция для совершенного вкуса

Котлеты являются популярным мясным блюдом, универсальным для любого гарнира. Возможность их заготовки впрок позволяет оперативно организовать качественный и сытный ужин. Однако для достижения идеального результата в приготовлении необходимо соблюдать технологические нюансы, в частности, пропорции лука в фарше.
Важно соблюдать меру
Избыток лука придает мясу горечь, тогда как его недостаток негативно сказывается на сочности продукта. Рекомендуемый стандарт составляет 200–300 граммов лука на 1 килограмм фарша.
Как подготовить лук
Для улучшения вкусовых показателей рекомендуется обжарить лук до золотистого цвета. В случае использования сырого лука его объем не должен превышать 200 граммов, а для достижения наилучшей консистенции продукт следует максимально измельчать с помощью блендера или мясорубки.
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