2 ложки в таз — 20 минут, и пятки нежные как сливочное суфле: домашний спа вместо дорогого педикюра

Делаем пятки мягкими с помощью пищевой соды - дорогие процедуры больше не нужны

После лета пятки особенно быстро становятся шершавыми. Вернуть коже прежний вид получится без посещения дорогих салонов. Достаточно взять таз с водой и добавить туда соду.

Готовим средство

Налейте в таз 4 литра теплой воды, добавьте 2 столовые ложки пищевой соды. Размешайте раствор, после чего погрузите в него ноги на 15-20 минут. Этого времени хватит для размягчения верхнего слоя кожи.

После процедуры ноги нужно обтереть полотенцем и воспользоваться пемзой.

Используем крем после ванночки

Основной этап начинается после размягчения кожи. На пятки нанесите плотный крем для ног, после чего наденьте хлопковые носки. Также можно использовать средство с мочевиной. Благодаря крему кожа станет еще более мягкой и увлажненной.

Повторять ванночку достаточно один раз в неделю, также важно не забывать про увлажняющий крем. Его лучше наносить ежедневно. Если придерживаться подобной технологии, то пятки уже точно больше не станут шершавыми.

Во время нанесения крема лучше всего массировать стопы, что превратит домашнюю процедуру в настоящее наслаждение, сообщает usolie.info.

Вывод

При появлении огрубевшей кожи на пятках не нужно спешить в ближайший салон, ведь достаточно проводить спа-процедуры дома. Сочетание теплой воды и соды, а также крема позволит сделать кожу настолько нежной, что ее можно будет сравнить со сливочным суфле.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова считает эту процедуру настоящим спасением. Летом она часто ходит в открытой обуви, из-за чего кожа на пятках становится сухой. С наступлением осени эта процедура проводится на регулярной основе. Автор подчеркивает, что уже давно отказалась от салонных процедур в пользу этой.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как смягчить пятки с помощью глицерина.