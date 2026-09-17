Полотенцесушитель больше не ставлю: в 2026 году нашла другой способ обогреть ванную и сушить полотенца

Чем заменить полотенцесушитель в 2026 году - идеальный вариант для маленькой ванной комнаты

Привычный полотенцесушитель всегда являлся частью современного ремонта в ванной комнате. Но в последнее время владельцы маленьких санузлов и дизайнеры все чаще отдают предпочтение другим способам обогрева, что позволяет не занимать лишнее пространство.

Подходящий вариант - система теплой стены, при которой нагревательный элемент прячется под отделку. Это позволяет сделать поверхность ровной, а также просушить полотенца.

Почему от стандартного полотенцесушителя начали отказываться

Водяной полотенцесушитель имеет большое преимущество - он не требует электропитания, а также является и держателем для полотенец. Но здесь стоит рассмотреть и ограничения.

Водяной прибор имеет зависимость от отопления, особенностей подключения, поэтому температура может меняться в течение года. При подключении такой системы потребуется особая внимательность, так как соединения должны быть герметичными.

Более гибкими станут электрические модели, так как они не имеют зависимости от ГВС. Но даже такие полотенцесушители являются заметными. Именно поэтому стоит рассмотреть идею скрытого обогрева.

Принцип работы теплой стены

Устройство такой стены напоминает обычную систему теплого пола. Нагревательный кабель размещается на поверхности, после чего закрывается плиточным клеем и облицовкой. При включении нагрев происходит равномерно.

Регулировать температуру возможно самостоятельно, для этого предназначен термостат с датчиком. Благодаря этому не придется терпеть максимальный нагрев.

Если правильно спроектировать такую систему, то будет решено сразу несколько задач. Поверхность будет оставаться сухой, при этом появится свободное пространство для дополнительных полотенец.

Важно отметить, что такая стена не сможет стать полноценной заменой обычному отоплению. Здесь большое значение имеет мощность системы, наличие электричества, а также площадь нагрева.

Где нужно размещать элемент нагрева

Важно все спланировать заранее. Для теплой стены не подойдут те участки, где есть стационарная мебель и прочие конструкции. После укладки системы нельзя будет сверлить стену самостоятельно, если вы не знаете точное месторасположение кабеля.

Во время установки следует сделать фотографии уложенной конструкции, что позволит понять, где находится кабель.

Подробнее о безопасности

Так как обогрев электричеством осуществляется во влажном помещении, то к монтажу следует относиться особенно внимательно. Система должна подключаться через специальные защитные устройства. Желательно делать все не самостоятельно, а доверить работу мастеру.

В процессе укладки плитки нельзя оставлять воздушные пустоты рядом с кабелем, а также важно дождаться полной просушки клея и затирки. Именно поэтому прибор запрещено включать сразу.

Будут ли полотенца сохнуть быстрее

Скорость сушки полотенец будет зависеть от не только от температуры, исходящей от стены. Большое значение здесь имеет вентиляция, влажность, толщина текстиля. Если в ванной комнате плохая вытяжка, то даже самый большой нагрев не справится с сыростью, сообщает ngzt.ru.

Вывод

Теплая стена прекрасно подойдет для тех людей, у которых ограничено пространство в ванной комнате. Нагревательный кабель проходит под плиткой, поэтому ванная комната смотрится аккуратнее и современнее. Но здесь важен грамотный расчет, также следует не забывать про безопасность.

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