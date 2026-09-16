Сушилка для вещей - уже прошлый век: новая идея из Кореи

Чем заменить сушилку для экономии места

Мир меняется и если раньше мы не могли представить себе жизнь без напольной сушилки, то сегодня этот предмет считается пережитком прошлого. Сушилки занимают много места, в небольших квартирах мешают проходу, да еще и повышают влажность в помещении.

На этом фоне новая идея пришла из Кореи. Там уже давно придумали новый вариант, как сушить одежду после стирки. Речь о потолочных сушилках. Они аккуратно складываются и без необходимости практически не занимают места.

Чаще всего такие сушилки располагаются на балконах. Их прикрепляют к потолку с возможностью складывать при помощи специального механизма. В некоторых моделях конструкции предполагают съемные перекладины, на которых удобно сушить тяжелое белье или одеяла.

Из плюсов потолочных сушилок также то, что они не стоят на полу, а значит по балкону или лоджии можно спокойно перемещаться. Они не мешают открыванию дверей, даже во время сушки белья балкон можно использовать по назначению.

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