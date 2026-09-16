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«Кураж» отправится на пенсию: в этом году другой фаворит – вяжет по 12 кг с куста, плоды хоть в книжку Гиннесса

Опубликовано: 16 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» отправится на пенсию: в этом году другой фаворит – вяжет по 12 кг с куста, плоды хоть в книжку Гиннесса
«Кураж» отправится на пенсию: в этом году другой фаворит – вяжет по 12 кг с куста, плоды хоть в книжку Гиннесса
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Опытные садоводы заблаговременно формируют запасы семенного материала проверенных сортов, учитывая высокий спрос на продукцию в пик сезона. Одним из востребованных вариантов является сорт «Засолочное чудо», плоды которого идеально подходят для консервирования.

Описание сорта

Этот пчелоопыляемый раннеспелый сорт характеризуется устойчивостью к ряду заболеваний. Урожайность составляет 10–12 кг/кв. м при сроке созревания 50 дней с момента появления всходов.

Культура демонстрирует высокую адаптивность к климатическим условиям и пригодна для выращивания как в открытом грунте, так и в тепличных условиях.

Агротехника

Рекомендуется рассадный метод культивирования. Посев семян лучше проводить в начале мая. Высадка 20-дневной рассады в фазе 3–4 настоящих листьев осуществляется на глубину 1,5–2 см.

Растения предпочитают нейтральные, хорошо дренированные почвы, обогащенные органикой. Необходимы своевременный полив, рыхление и регулярная прополка.

Для обеспечения максимальной урожайности требуется подвязка побегов и прищипывание основного стебля после формирования 6–7 листьев.

Отзывы огородников

«Огурцы начали плодоносить примерно на 50 день. Плоды ровненькие и пупырчатые, как я люблю. Всегда радуют обильным плодоношением — только и успеваю их заделывать в зиму»,– делится с изданием «Городовой» дачница Инга из Липецка.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Вязниковский 37».

Автор:
Ксения Давыдова
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