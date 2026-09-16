«Кураж» отправится на пенсию: в этом году другой фаворит – вяжет по 12 кг с куста, плоды хоть в книжку Гиннесса

Новости по теме

Завалят огурцами как золотая антилопа монетами: урожайные сорта, которые стоит посадить в следующем году

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Нашла сорт из СССР — дико урожайный: собираю по 9 кг огурцов с кв. м – «вяжет» зеленцы и в тени, и в холоде

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С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней

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Для открытого грунта – идеальны: агроном назвала 2 урожайных сорта – семена еще есть в продаже

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Вместо огурцов выращиваю бораго – добавляю и в салаты, и в окрошку: отпугивает вредителей и кормит всю семью

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