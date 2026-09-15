Впервые камеры в торгового центра Петербурга подключают к «Безопасному городу»: что это значит для жителей

В Петербурге за порядком на улицах начали следить ещё внимательнее.

К городской системе видеонаблюдения «Безопасный город» впервые подключили крупный торговый центр в Московском районе.

Зачем камеры ТЦ объединили с городскими?

Торговый комплекс передал городу картинку с 50 своих камер, сообщили в Смольном. Они смотрят на входы, выходы и прилегающую территорию. Это самые людные места, где чаще всего происходят карманные кражи, конфликтные ситуации или теряются дети.

Раньше, если в ТЦ что-то случалось, полиции приходилось отдельно запрашивать записи у охраны. На это уходило время. Теперь экстренные службы видят обстановку в реальном времени.

Если начнется дебош или возникнет опасность, наряд полиции выедет мгновенно. Городские власти планируют постепенно подключить к системе и другие ТРК Петербурга.

Насколько велика эта система?

Сейчас в Петербурге работает больше 117 тысяч камер «Безопасного города». Это огромная сеть, которая покрывает практически весь Петербург:

метро, вокзалы и стадионы;

дворы спальных районов;

детские и спортивные площадки;

парки, скверы и даже городские пляжи.

Есть ли от этого реальная польза?

Статистика показывает, что система действительно работает. Преступники знают про камеры и просто боятся под ними нарушать закон.

По итогам 2025 года уровень преступности в Петербурге упал до пятилетнего минимума:

Преступлений на улицах стало меньше почти на 20%.

В целом количество правонарушений в общественных местах снизилось на 10%.

Петербург сегодня входит в число самых безопасных регионов России. А с подключением торговых центров и бизнес-объектов слепых зон в городе останется еще меньше.

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