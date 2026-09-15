Когда нужно оздоравливать почву после огурцов - важно успеть до одного момента: медлительность будет стоить урожая

Почему обработкой почвы после огурцов нужно заниматься осенью

После завершения плодоношения огурцов необходимо заняться восстановлением плодородия почвы и ее оздоровлением, при этом осуществлять это необходимо немедленно. Важно не упустить момент, поэтому не стоит раньше времени расслабляться.

Почему нужно действовать осенью

Весной у любого дачника накапливается множество дел, ведь нужно заниматься уборкой, высадкой культур, посевом семян, лечением растений и т.д. Под огурцы почву можно готовить уже осенью.

Когда температура на улице не опустилась ниже +10 градусов, то паутинного клеща и тлю еще можно уничтожить с помощью обработок инсектоакарицидами. Если на улице установился устойчивый холод, то работу придется отложить до весны. В начале нового сезона популяция насекомых заметно увеличится, что только ухудшит ситуацию.

Подобная ситуация наблюдается и с грибками. Осенью допускается использовать против них настоящую химию, когда весной потребуются более мягкие средства. Народные методы не всегда показывают эффективность, поэтому лучше от них отказаться.

Что делать после обработки

После использования инсектоакарицидов и фунгицидов следует обязательно засеять грунт сидератами. Осенью растения хорошо развиваются, не требуют полива из-за частых дождей. После скашивания зелень остается на грядке, закапывается в верхний слой грунта, где перепревает.

Также допускается использование органики, ведь она улучшает структуру грунта, привлекает дождевых червей. Можно использовать навоз, но более доступным вариантом станет компост, который легко приготовить осенью, сообщает канал "Любимая дача. Сад и огород".

Как приготовить компост

Для компоста потребуются черные мешки, куда добавляется почва, овощные отходы, трава без семян, опавшие листья, картон, мелкие ветки. После заполнения мешок нужно завязать, сделать сверху несколько отверстий и оставить на тех грядках, где в новом сезоне будут высажены огурцы. Весной остается лишь разрезать пакет и удобрить грунт.

Вывод

Не стоит откладывать работы с грядками для огурцов на следующий сезон, ведь еще можно успеть провести обеззараживание и удобрение грунта сейчас. Важно помнить, что температура воздуха не должна опускаться ниже +10 градусов, иначе эффекта от обработки не будет. Весной вам достаточно будет засыпать готовый компост на грядки, после чего произвести посев семян или высадку рассады.

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