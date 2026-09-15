Перестала гнуть спину с лопатой: засыпала в пень одно средство — и от него осталась только зола

Убрать пень без корчевания можно с помощью калиевой селитры — метод требует терпения, но почти не отнимает сил.

Пни на участке — проблема, знакомая многим дачникам. После спила дерева остаётся массивное основание, которое мешает планировке и портит вид. Выкорчевать его вручную под силу не каждому: корневая система уходит глубоко, а пень может весить десятки килограммов. Но есть способ обойтись без лопаты и физических усилий — химический, с использованием калиевой селитры, пишет автор блога "садоёж".

Химия вместо лопаты

Единственный вариант убрать пень без корчевания — применить химические препараты. Каливая селитра считается популярным удобрением. Оно помогает разложиться не только самой древесине, но и корневой системе дерева.

Как это делается

Берём несколько килограммов селитры. Делаем в пне множество отверстий. Засыпаем туда удобрение. Затем проливаем водой, чтобы оно лучше пропитало древесину. Сверху надеваем обычный пакет и закрепляем резинкой — так осадки не размоют селитру. Оставляем примерно на год.

Процесс небыстрый, зато требует минимум усилий.

Завершающий этап

Через год — если пень небольшой, срок меньше — пакет снимаем и поджигаем. За это время древесина превращается в труху и выгорает дотла вместе с корнями. На месте пня остаётся только зола.

Важное предостережение

Такой способ не рекомендуется использовать на торфяных почвах: есть риск возгорания, а такой пожар потушить очень сложно. Также вместо калиевой можно применять натриевую селитру. Есть и более долгий вариант — с мочевиной: отверстия и удобрение те же, но поджигать не нужно. Разложение займёт больше времени, но результат тот же — пня не будет.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с массивным пнём на участке и уже думала, что придётся нанимать технику. Способ с калиевой селитрой удивил её простотой: никаких физических усилий, только терпение. Через год древесина превратилась в труху, и после поджигания от пня осталась лишь зола. Теперь на этом месте — ровная площадка.

Вывод

Калиевая селитра — доступный способ убрать пень без корчевания. Метод требует времени, но сил почти не отнимает. Главное — не применять его на торфяных почвах и строго соблюдать меры предосторожности. Тогда через год от пня останется только зола.

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