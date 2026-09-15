Развела 1:10 с водой — и у герани открылось второе дыхание: цветет как королева до зимы, шапки с кулак Шварценеггера

Сентябрь для пеларгонии является завершающим этапом активной вегетации перед периодом покоя. В связи с интенсивным цветением растение нуждается в дополнительной поддержке для адаптации к зимним условиям.
Особенности состояния растения в сентябре
В сентябре наблюдается сокращение светового дня при сохранении солнечной активности, что приводит к естественному замедлению темпов роста культуры.
При содержании растений на открытом воздухе необходимо контролировать температурный режим. При снижении ночных показателей до +10…+12°C рекомендуется подготовить растение к переносу в помещение.
Применение хлореллы
Суспензия хлореллы является биологическим стимулятором и источником питательных веществ, а не классическим минеральным удобрением. По мнению агронома Ксении Давыдовой, этот препарат способствует качественному укреплению иммунной системы растения за счет содержания природных антибиотиков и фитогормонов.
Данные компоненты способствуют повышению устойчивости растения к грибковым заболеваниям, что критически важно для защиты герани от «черной ножки» и корневых гнилей в условиях повышенной влажности.
Адаптация
При переносе герани из открытого грунта в помещение использование хлореллы позволяет минимизировать стресс, вызванный изменением светового режима и уровня влажности.
Препарат активизирует микрофлору грунта, обеспечивая более эффективное усвоение питательных веществ корневой системой.
Рекомендации по применению для герани
Рекомендуется вносить концентрат хлореллы в воду для полива в пропорции 1:10 с периодичностью один раз в две недели.
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