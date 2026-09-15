Приедет ли Канье Уэст в Петербург? Как россияне относятся к концерту мировой звезды

57% жителей Северо-Запада даже не знают, кто такой Канье Уэст.

Осенью соцсети снова запестрели заголовками: в Санкт-Петербург едет сам Канье Уэст. Организаторы обещали масштабное шоу на «Газпром Арене», а фанаты уже готовились покупать билеты.

Но так ли сильно в России ждут американского рэпера? И что происходит вокруг этого концерта?

Концерт в Петербурге

Агентство Say Agency заявило, что Уэст выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Однако площадка тут же выпустила заявление: никаких контрактов нет, шоу не будет. Неразбериха продолжается, но реальных доказательств приезда звезды так и нет.

Канье? А кто это вообще такой?

Недавний опрос РОМИР и Fix Price показал неожиданную картину. Оказывается, 39% россиян вообще не знают, кто такой Канье Уэст, пишет "ДП" со ссылкой на исследование.

Больше всего тех, кто никогда не слышал о рэпере и не видел с ним мемов, среди старшего поколения (от 55 лет) — таких больше половины. А вот молодежь от 18 до 34 лет артиста знает отлично.

Интересно, что самый высокий процент людей, не знакомых с творчеством Канье, живет как раз на Северо-Западе России — 57%.

В приезд рэпера почти никто не верит

В то, что концерт в Питере состоится, верят всего 15% россиян. Остальные настроены крайне скептически. Почти треть опрошенных уверена: если шоу и планировалось, его всё равно отменят или перенесут.

Людей можно понять. Когда площадка и организаторы говорят абсолютно противоположные вещи, верить в успех трудно. А 5% россиян и вовсе заявили, что им всё равно на Уэста — они бы лучше сходили на концерт Сергея Лазарева.

Нужны ли нам зарубежные звезды?

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и «Афиши» доказало: россияне не особо скучают по иностранным артистам. Почти 40% людей рассуждают просто: «Они сами ехать не хотят, ну и мы не навязываемся».

Еще 29% признались, что слушают только отечественных исполнителей.

И лишь около трети респондентов хотели бы вернуть иностранных звезд на наши сцены, чтобы афиша стала разнообразнее, пишет daily.afisha.ru.

За билет — не больше двух тысяч

Главные барьеры для похода на концерт зарубежной звезды — это деньги и поведение артиста.

Высказывания и поступки: 39% россиян откажутся идти на шоу, если артист говорил или делал что-то неприятное.

39% россиян откажутся идти на шоу, если артист говорил или делал что-то неприятное. Цена: 63% опрошенных готовы отдать за билет на мировую звезду не больше 2 000 рублей. Заплатить больше 10 тысяч рублей согласны лишь 9% — и только если артист по-настоящему уникален.

63% опрошенных готовы отдать за билет на мировую звезду не больше 2 000 рублей. Заплатить больше 10 тысяч рублей согласны лишь 9% — и только если артист по-настоящему уникален. Поездки: Ехать ради концерта в другой город готовы не многие. А путешествовать за границу ради любимого музыканта не планируют 81% россиян. Регулярно ездят на зарубежные шоу всего 2% фанатов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на самом деле происходит с концертом Канье Уэста в Петербурге.