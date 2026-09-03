Никакого Шамана «мелким шрифтом» и особые справки: что на самом деле происходит с концертом Канье Уэста в Петербурге

Для концерта готовят уникальные документы.

Концерт отменяется?

Недавно в сети поползли слухи, что «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге отказалась принимать артиста. Но руководитель агентства Say Agency Анна Субчева в соцсетях успокоила фанатов: подготовка идет полным ходом.

Анна объяснила простую вещь: сама площадка не может отменить концерт. У стадиона просто нет договора с артистом. Отменить шоу могут только две стороны: либо само агентство, либо сам Канье. А они этого делать не собираются.

Почему так долго не продают билеты?

Привезти звезду мирового масштаба в Россию сегодня — это сложнейший квест. На пути организаторов встала бюрократия.

По словам Анны, случай уникальный, поэтому запрошены дополнительные документов. Обычным артистам такие бумаги собирать не нужно. Сейчас команда вовсю занимается оформлением этих справок.

Часть документов уже на проверке у чиновников. Как только придут положительные ответы, все вопросы закроются сами собой.

Вместо Канье споет Шаман?

В соцсетях завирусилась шутка: мол, в контракте мелким шрифтом написано, что если Канье не приедет, то вместо него выступит певец Шаман (Ярослав Дронов).

В агентстве Say Agency оценили юмор, но заявили официально: никакой замены артиста не планируется. Фанаты идут на Канье Уэста.

Москва или Екатеринбург?

В СМИ писали, что из-за проблем с питерским стадионом концерт могут перенести в Москву или даже в Екатеринбург.

Организаторы ответили коротко и ясно: это фейк. Никакие другие города даже не рассматриваются. Команда решает вопросы исключительно с питерской «Газпром Ареной».

Что будет, если шоу всё-таки сорвется?

Организаторы настроены очень оптимистично и даже не думают о плохом сценарии. Но для паникующих фанатов они уточнили: если вдруг случится форс-мажор и концерт отменят, деньги за билеты вернут всем до копейки. Рисковать своими кровными никто не будет.

Так что выдыхаем, запасаемся терпением и ждем официального старта продаж. Похоже, шансы увидеть Йе в России реальны как никогда.

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