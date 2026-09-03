Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд

Если хочется найти идеальное место для отдыха во Вьетнаме, стоит начать именно с Дананга. Это город, где современные отели стоят рядом с тропическими лесами, а цены на жилье и морепродукты радуют даже в высокий сезон.
Изнуряющей жары тут нет, зато есть чистые пляжи, Золотой мост и древние города под охраной ЮНЕСКО в получасе езды, - передает источник.
Пляжи и природа
Пляжи Ми Кхе и Нон Нуок — чистый песок, пологий вход в море и простор даже зимой. Можно загорать, учиться серфингу или просто гулять у воды круглый год. Рядом — Мраморные горы с пещерами и полуостров Сонча, где в джунглях живут редкие обезьяны.
Чем еще примечателен город
- Золотой мост — визитная карточка Азии, парящая в горах Ба На Хиллс в гигантских каменных руках;
- Хойан и Хюэ в 30–90 минутах езды — фонарный город и имперская столица под защитой ЮНЕСКО;
- морепродукты, фо-бо и кофе с кокосом стоят копейки, а клиники и супермаркеты удобны и для отпуска, и для зимовки.
Климат и местные жители
Климат в Дананге мягкий почти весь год. Местные жители спокойные и улыбчивые — даже без знания языка всегда постараются помочь. Это не шумный мегаполис и не глухая деревня, а точка на карте, где хочется замедлиться и просто жить.
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