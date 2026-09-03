Новости по теме

Питомцам — парки, людям — пляжи: почему петербургские власти отказались от пляжей для собак на берегу

Перейти

От пляжей у Петропавловки к грозам и +14°: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге резко сдается осени

Перейти

Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд

Перейти

Лечу "за границу" без заграна: уголок, где пляж лучше Мальдив, чистое море и вкусная еда - русских встречают как своих

Перейти

Забудьте про «Ласковый» и Ладогу: из 42 пляжей Питера и области проверку прошел всего один

Перейти