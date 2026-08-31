Лечу "за границу" без заграна: уголок, где пляж лучше Мальдив, чистое море и вкусная еда - русских встречают как своих

Черноморское побережье Абхазии манит путешественников особой атмосферой — тут просторнее, чем на сочинских пляжах, а природа будто сошла с открытки: горы в зелени вплотную подступают к воде.
Сюда едут за чистым морем, тишиной и видами, от которых захватывает дух. Плюс приятный бонус: не нужен загранпаспорт, а значит, можно собраться в поездку без лишней волокиты, подчеркивает источник.
Куда поехать: курорты с характером
У каждого города на побережье свой ритм. Гагра подойдёт тем, кто хочет и погулять по старинным аллеям, и развлечься: в Старой Гагре царит дух начала XX века, а в Новой — кипит современная жизнь.
Пицунда — про покой и пользу: реликтовая сосновая роща и тихая бухта будто созданы для неспешного отдыха. Новый Афон удивит историческими и природными чудесами, а Сухум — городской романтикой: тут приятно бродить по набережной, заглядывать в Ботанический сад и пробовать местную кухню.
Практичные советы для поездки
- Выбирайте сентябрь или октябрь: в «бархатный сезон» море всё ещё тёплое, цены ниже, а фрукты — самые спелые.
- Чтобы не терять время на границе, пересекайте её рано утром или поздно вечером в будни — в пиковые часы очереди могут тянуться несколько часов.
- Берите с собой наличные рубли: во многих местах карты не принимают, особенно на рынках и в экскурсионных точках.
- Если планируете поездки по окрестностям, учитывайте горные серпантины: комфортнее передвигаться на кроссовере либо с местным водителем.
Личный опыт автора
В прошлом году ездила в Пицунду — тишина и запах хвои запомнились больше всего. На рынке купила свежий инжир прямо в сезон — вкус был совсем другой, чем в магазине. Теперь советую всем планировать поездку на сентябрь: и спокойнее, и выгоднее.
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