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Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: делаю из них вертикальные грядки на балконе — тренд 2026 года

Опубликовано: 31 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: делаю из них вертикальные грядки на балконе — тренд 2026 года
Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: делаю из них вертикальные грядки на балконе — тренд 2026 года
Городовой ру
Выбрасывать пластиковые бутылки в 2026 году уже неприлично. Это про практичность и умение видеть потенциал в мусоре. Вертикальные грядки на балконе превращают маленькие пространства в живые оазисы. Пока одни покупают кашпо, другие создают зелёные стены своими руками.

Городские квартиры становятся меньше, а желание иметь свежую зелень — сильнее. Вертикальные грядки экономят место, выглядят стильно и экономят бюджет. При этом пластик получает вторую жизнь, пишет PG43.

Три формата

  1. Колонна. Бутылки вставляются друг в друга башней с отверстиями для посадки.
  2. Подвесные. Бутылки крепятся горизонтально на верёвках, создавая каскады.
  3. Стена. Бутылки монтируются вплотную к основе, закрывая голые стены.

Что вырастить и основные правила

На балконе можно вырастить салаты, базилик, мята, укроп, петрушка, клубника, петунии. Но нужно знать некоторые нюансы. Подробнее о них мы попросили рассказать читателям "Городового" агронома Ксению Давыдова. По ее словам, для томатов нужен больший объём грунта, чем для других растений.

"Обязательно делайте дренажные отверстия. Грунт лучше использовать легкий и питательный. А чтобы предотвратить проблемы, надёжно крепите конструкцию", - рекомендует Ксения Давыдова.

Другие идеи из бутылок

Если пластиковых бутылок много, можно рассмотреть и другие лайфхаки. Например, в бутылках можно делать лёд для коктейлей. Умелые хозяйки руками мастерят органайзеры для химии, таблетницы, пеналы, подставки для кистей, воронки. Всё это делается буквально за считаные минуты.

Ранее "Городовой" рассказывал, что можно сделать из пластиковых ящиков для овощей.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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