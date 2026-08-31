Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: делаю из них вертикальные грядки на балконе — тренд 2026 года

Городские квартиры становятся меньше, а желание иметь свежую зелень — сильнее. Вертикальные грядки экономят место, выглядят стильно и экономят бюджет. При этом пластик получает вторую жизнь, пишет PG43.
Три формата
- Колонна. Бутылки вставляются друг в друга башней с отверстиями для посадки.
- Подвесные. Бутылки крепятся горизонтально на верёвках, создавая каскады.
- Стена. Бутылки монтируются вплотную к основе, закрывая голые стены.
Что вырастить и основные правила
На балконе можно вырастить салаты, базилик, мята, укроп, петрушка, клубника, петунии. Но нужно знать некоторые нюансы. Подробнее о них мы попросили рассказать читателям "Городового" агронома Ксению Давыдова. По ее словам, для томатов нужен больший объём грунта, чем для других растений.
"Обязательно делайте дренажные отверстия. Грунт лучше использовать легкий и питательный. А чтобы предотвратить проблемы, надёжно крепите конструкцию", - рекомендует Ксения Давыдова.
Другие идеи из бутылок
Если пластиковых бутылок много, можно рассмотреть и другие лайфхаки. Например, в бутылках можно делать лёд для коктейлей. Умелые хозяйки руками мастерят органайзеры для химии, таблетницы, пеналы, подставки для кистей, воронки. Всё это делается буквально за считаные минуты.
Ранее "Городовой" рассказывал, что можно сделать из пластиковых ящиков для овощей.