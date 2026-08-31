Пластиковые бутылки больше не выбрасываю: делаю из них вертикальные грядки на балконе — тренд 2026 года

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Беру пластиковые бутылки и прорезаю «окошки» по бокам: вертикальная грядка за 0 рублей

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Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта

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Увидев эту надпись на пачке грунта садоводы бросают мешок с размаху: этой гадости на грядке не место

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200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает

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Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетает в дымоход со скоростью звука: как чищу печь без дорогих средств

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