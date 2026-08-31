Старые поливочные шланги собираю по соседям: 7 толковых идей для дома и дачи — из дачного хлама получаются вещи всем на зависть

Что сделать из старого шланга - лайфхаки для дачников

Дырявые шланги принято выбрасывать, но этого делать не стоит. Значительная часть изделия остается целой, поэтому она еще может пригодиться дачникам. Попробуйте нарезать старый шланг на несколько кусков и вы получите приспособления для сарая, грядок и гаража.

Лайфхаки для садового участка

Сочащийся полив

Сделайте в шланге небольшие отверстия, разложите его вдоль грядки и подключите к воде. Благодаря этому влага будет выходить постепенно сразу в нескольких местах. Способ заменит полив обычной лейкой.

Подвязки для растений

Разделите шланг на кольца, после чего нарежьте на длинные полосы. Их можно использовать для подвязки цветов, огурцов, помидоров и кустарников.

Ограничитель для садовой веревки

Нарежьте шланг на трубки длиной до 7 см и наденьте на шпагат в тех местах, где он касается колышка или другой опоры. Благодаря мягкому слою веревка будет дольше оставаться целой.

Защита молодых деревьев

Подвязка плодовых деревьев веревкой или проволокой может привести к повреждению коры, поэтому необходимо использовать отрезок шланга, разрезанного вдоль. Закрепите его в месте соприкосновения с корой.

Лайфхаки для гаража и сарая

Ручка для ведра

Если тонкая ручка режет пальцы, то сделайте продольный разрез на куске шланга, после чего наденьте его на дужку ведра. Теперь можно будет носить даже полные ведра без какого-либо труда.

Чехлы для острого инструмента

Разрежьте кусок шланга, после чего наденьте его на серп, садовый нож, тяпку или топор. Теперь инструменты хранить будет не только удобно, но и безопасно, сообщает usolie.info.

Настенные держатели

Прикрепите короткие петли из шланга к сараю или гаражу с помощью саморезов, после чего используйте держатель для хранения проводов, удлинителей, веревок и т.д.

Вывод

Старому садовому шлангу получится легко подарить “вторую жизнь”. Он может пригодиться не только на огороде, но и для гаража и сарая. Это позволит существенно сэкономить деньги.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как сделать садовые дорожки из модульных секций.