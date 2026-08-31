С 1 сентября заработают новые правила для владельцев счётчиков

Какие изменения произойдут в сфере ЖКХ с 1 сентября

Ряд изменений в сфере ЖКХ вступит в силу уже с 1 сентября этого года. Они затронут не только технические требования к поверке приборов учета, но и оплату коммунальных услуг.

Изменения поверки счетчиков воды

С начала сентября вступает в законную силу Изменение №1 к ГОСТ Р 8.1012-2022. Тогда начнут действовать дополнительные требования к поверке приборов учета воды. Это коснется и цифровой фиксации процедуры.

Для собственников порядок не изменится, так как поверка проводится специалистом, имеющим необходимую аккредитацию. Результаты поверки будут передаваться в ФГИС “Аршин”.

Что произойдет при просрочке поверки

За использование счетчика с истекшим межпроверочным интервалом нет административного штрафа, но пропуск способен вызвать увеличение начислений. С 2026 года при расчете платы за холодную воду в некоторых случаях используется коэффициент не 1,5, а 3.

В течение трех месяцев после осуществления поверки расчет совершается исходя из среднемесячного потребления. Если прибор учета не был приведен в нормальное состояние, то начисление производится по нормативу с повышающим коэффициентом.

Изменения с 1 сентября 2026 года

Именно с сентября будет применяться единый QR-код для платежей, что заметно упростит процесс оплаты через сервисы, сообщает prufy.ru.

Также с 1 сентября ТСЖ и УК должны информировать жильцов о важных событиях, проведении работ, аварийных случаях через цифровые каналы.

Теперь собственники жилья смогут получать платежные документы через “Госуслуги”. Бумажные документы никуда не исчезнут, если граждане выберут такой способ оповещения.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какие изменения коснутся АЗС с 1 сентября.