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«Герман» и «Кураж» – прошлый век: сажаю этот пучковый огурец – и урожай собираю на зависть соседям

Опубликовано: 31 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Герман» и «Кураж» – прошлый век: сажаю этот пучковый огурец – и урожай собираю на зависть соседям
«Герман» и «Кураж» – прошлый век: сажаю этот пучковый огурец – и урожай собираю на зависть соседям
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Огурцы являются неотъемлемой частью ежегодного урожая каждого огородника. Однако широкий ассортимент сортов зачастую затрудняет выбор.

Важными критериями при выборе огурцов являются отсутствие горечи и показатели максимальной урожайности с единицы площади. Следует отметить, что в последние годы особенным спросом пользуются сорта огурцов пучкового типа плодоношения.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует рассмотреть сорт с оригинальным названием «Бабушкин внучок».

Этот сорт представляет собой раннеспелый самоопыляемый гибрид. Растения формируют крепкие, хорошо развитые кусты, достигающие в высоту до 1,8 метра.

Длина плода составляет 6–8 сантиметров, а масса — до 100 граммов. Мякоть сорта характеризуется сочной и плотной структурой, полностью лишенной горечи. Плоды обладают хрустящей текстурой. Они пригодны как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Гибрид устойчив к основным заболеваниям и прост в уходе.

Показатель урожайности может достигать до 12 килограммов с одного квадратного метра.

Ранее мы рассказали о сорте картофеля «Розара».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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