«Герман» и «Кураж» – прошлый век: сажаю этот пучковый огурец – и урожай собираю на зависть соседям

Огурцы являются неотъемлемой частью ежегодного урожая каждого огородника. Однако широкий ассортимент сортов зачастую затрудняет выбор.
Важными критериями при выборе огурцов являются отсутствие горечи и показатели максимальной урожайности с единицы площади. Следует отметить, что в последние годы особенным спросом пользуются сорта огурцов пучкового типа плодоношения.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует рассмотреть сорт с оригинальным названием «Бабушкин внучок».
Этот сорт представляет собой раннеспелый самоопыляемый гибрид. Растения формируют крепкие, хорошо развитые кусты, достигающие в высоту до 1,8 метра.
Длина плода составляет 6–8 сантиметров, а масса — до 100 граммов. Мякоть сорта характеризуется сочной и плотной структурой, полностью лишенной горечи. Плоды обладают хрустящей текстурой. Они пригодны как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Гибрид устойчив к основным заболеваниям и прост в уходе.
Показатель урожайности может достигать до 12 килограммов с одного квадратного метра.
Ранее мы рассказали о сорте картофеля «Розара».