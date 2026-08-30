В чем встречать Новый год 2027: вещи и цвета, которые понравятся Красной Огненной Козе

Выбираем одежду и оттенки для Нового года 2027 - в почете будет не только красный

Уже сейчас пора задумываться, в чем встречать Новый год 2027. При выборе важно не забывать про стихию Огня и земную природу Козы. Благодаря такому сочетанию образуется разнообразная палитра из бордового, красного, зеленого, фиолетового и прочих теплых оттенков.

Красное платье

Если есть желание обыграть символ 2027 года, то лучше отдать предпочтение красному оттенку. Он относится к стихии Огня, а в Китае считается очень благоприятным цветом. Тем, кому не нравится алый оттенок, нужно обратить внимание на гранатовый, глубокий оттенок красного дерева, винно-красный и кармин.

Бордовое платье или брючный костюм

В этом оттенке остается огненная палитра, но образ получается не таким кричащим. Винный цвет прекрасно сочетается с молочным, шоколадным, черным и золотым.

Фиолетовый топ с брюками или бархатное платье

Этот цвет также связан с символом года, поэтому рассмотрите темную сливу, баклажанный и насыщенный фиолетовый. При вечернем освещении оттенки смотрятся очень дорого, поэтому не требуют дополнительных деталей и украшений.

Глубокое зеленое или изумрудное платье

Зеленый оттенок не только станет удачным для года Козы, но и идеально подойдет для соседства с золотыми украшениями. Лучше избегать кислотных цветов, а отдавать предпочтение хвойному, малахитовому, изумрудному и бутылочному. Платье должно быть максимально простым.

Шоколадное платье или карамельный костюм

Здесь уже придется отойти от трактовки Огня и приблизиться к земной стороне символа следующего года. Оттенки не будут выглядеть повседневно, если использовать правильную фактуру: шелк и бархат.

Золото должно быть в деталях

Не стоит выбирать золотые платья, ведь лучше отдать предпочтение украшениям. Выберите браслет, кулон или серьги, сообщает the-day.ru.

Вывод

Лучше всего выбирать те цвета одежды, которые относятся к символу 2027 года. Если вы не любите оттенки красного, то отдайте предпочтение фиолетовому, зеленому, шоколадному или карамельному цвету. Не стремитесь к большому количеству украшений, так как лучше уделить внимание фактуре одежды.

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