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Этот главный и самый ценный дар в жизни нам придется вернуть — напоминает мудрый Омар Хайям: расплата неминуема

Опубликовано: 30 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Этот главный и самый ценный дар в жизни нам придется вернуть — напоминает мудрый Омар Хайям: расплата неминуема
Этот главный и самый ценный дар в жизни нам придется вернуть — напоминает мудрый Омар Хайям: расплата неминуема
Городовой ру
Мудрые цитаты Омара Хайяма

Рубаи Омара Хайяма, выдающегося персидского философа, поэта и математика, отличаются глубоким смыслом и непреходящей актуальностью. Одним из самых известных четверостиший является его размышление о жизни и смерти:

От страха смерти я, — поверьте мне, — далек: Страшнее жизни что мне приготовил рок? Я душу получил на подержанье только И возвращу ее, когда наступит срок...

Эти строки отражают философское и мудрое отношение автора к неизбежности кончины. Хайям утверждает, что смерть не является устрашающей, поскольку она представляет собой естественное завершение жизненного цикла. Более того, он противопоставляет ей жизнь, которая зачастую сопряжена с трудностями, сомнениями и страданиями.

Ключевой идеей является временность души как дара, подлежащего возвращению. Душа не является собственностью человека, она дарована ему на определённый период для прохождения жизненного пути. Эта перспектива стимулирует ценить каждое мгновение, проживать жизнь с осознанием ответственности перед мирозданием и самим собой.

Рубаи Хайяма напоминают, что страх перед неизбежным лишь препятствует полноценному наслаждению жизнью. Вместо этого целесообразно принять её со всеми её радостями и испытаниями, осознавая свою временность и уязвимость.

Ранее мы рассказали, как советовал реагировать на оскорбления Лев Толстой.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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