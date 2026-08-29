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Мудрый человек поступит только так: Толстой одной фразой объяснил, как реагировать на оскорбления – совет для всех

Опубликовано: 29 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый человек поступит только так: Толстой одной фразой объяснил, как реагировать на оскорбления – совет для всех
Мудрый человек поступит только так: Толстой одной фразой объяснил, как реагировать на оскорбления – совет для всех
Городовой ру
Мудрость от великого русского писателя

В ситуациях, когда вы сталкиваетесь с оскорблениями, бывает непросто сохранять спокойствие. В таких случаях уместно вспомнить мудрое изречение Льва Николаевича Толстого.

В своем высказывании писатель сформулировал принцип реагирования на любой негатив, адресованный лично вам.

Глубокая река не возмутится от того, что в нее бросить камень; так же и человек. Если человек возмущается от оскорблений, то он — не река, а лужа.

Что же хотел донести до нас писатель? Прежде всего, важно с достоинством воспринимать любые критические замечания и воздерживаться от ответных реплик. Не следует опускаться до уровня оппонента, проявляющего агрессию.

Реакция человека на оскорбления может служить показателем его личностных качеств. Самодостаточные и уверенные в себе люди, как правило, избегают конфликтных ситуаций, сохраняя свое достоинство и не поддаваясь на провокации. Они не становятся «лужей», а остаются той самой «глубокой рекой».

Ранее мы рассказали, что говорил о любви поэт Руми.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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