Не хуже Омара Хайяма: вот что персидский поэт Руми говорил о жизни и любви — попробуйте следовать его мудрым изречениям

Большинство высказываний персидского поэта Руми сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Особую глубину Руми демонстрировал в рассуждениях о любви и смысле существования. Именно любовь занимала центральное место в творчестве Руми.
В жизни длиною в полвздоха не планируй ничего, кроме любви...
По словам Руми, любовь представляет собой фундаментальную ценность в жизни каждого человека. Мудрое изречение персидского поэта акцентирует внимание на том, что именно любовь является основной движущей силой всего сущего. Крайне важно вкладывать это возвышенное чувство в каждое свое действие. В таком случае окружающий мир начнет преображаться.
Еще более глубокие мысли Руми высказывал относительно жизненного пути. В его изречениях заключена истинная ценность:
Не довольствуйтесь историями о том, как все прошло у других. Раскройте свой собственный миф...
Руми утверждал, что каждый человек обладает своим уникальным путем. По мнению персидского поэта, принципиально важно следовать исключительно своим целям и освободиться от влияния чужих мнений.
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