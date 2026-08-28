В Госдуме перечислили, от оплаты каких услуг ЖКХ можно отказаться

Как сократить расходы на коммуналку, изучив квитанцию

В Госдуме назвали, за какие услуги ЖКХ россияне имеют полное право не платить. Речь идет о допуслугах в квитанциях ЖКХ, на включение которых граждане не давали согласия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В квитанциях за «коммуналку» иногда попадают позиции, которые на самом деле не являются обязательными. Это различные услуги вроде телевидения, интернета или страховки, которые управляющие компании или поставщики услуг не вправе навязывать без ведома жильцов. По закону, чтобы включить такую услугу в счёт, необходимо ваше добровольное согласие.

Если вы заметили в платёжном документе незнакомый пункт, не спешите платить. Сначала уточните, что это за услуга и на каком основании её включили в счет. Если вы не подписывали договор и не пользовались ею, требовать оплаты незаконно. В таком случае вы вправе подать заявление в управляющую компанию с просьбой исключить эту строку из расчётов.

Однако если вы когда-то сами заключили договор на подобную услугу, просто перестать вносить деньги нельзя — сначала нужно официально расторгнуть соглашение в установленном порядке.

Что обязательно придётся оплачивать

Не получится отказаться от платежей за общедомовые нужды, даже если вы лично не пользуетесь каким-то имуществом. Это относится к содержанию подъездов, лифтов и других мест общего пользования, а также к отчислениям на капитальный ремонт.

С домофоном и коллективной антенной всё сложнее: нужно выяснить, является ли это оборудование общедомовым или же оно подключено по отдельному договору с конкретным жильцом. В первом случае платить придётся, во втором — можно отказаться, если вы не давали согласия.

Мнения читателей

У читателей возникли вопросы и замечания по теме, которые они оставили в комментариях.

«Лучше объясните, на какой такой капитальный ремонт берут не хилую плату в новостройках и когда он состоится?» «Кто бы ещё контролировал качество оказываемых услуг!» «Оплачивать радиоточку тоже можно отказаться? Мало того, что она не работает, так и договора на неё никто не подписывал».

Вывод

Внимательно изучайте каждую строку в квитанции за ЖКУ. Если обнаружите услугу, на которую не давали согласия, смело требуйте её исключения. Но помните: за содержание общего имущества и капремонт платить обязаны все собственники, независимо от того, пользуются они лифтом или домофоном или нет. А если договор на допуслугу вы заключили сами, сначала расторгните его, а потом переставайте платить.

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