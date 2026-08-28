Доплата пенсионерам 1945–1965 годов: кому положены деньги и на какие суммы можно рассчитывать

Какие пенсионеры могут рассчитывать на законную прибавку к пенсии

Все чаще пенсионеры сталкиваются с ошибками в начислениях пенсии, ведь советский стаж продолжает оставаться источником недоплат. Люди, которые работали на Севере или в горячих цехах, а также воспитывающие детей в 80-х, даже не догадываются, какие выплаты им положены.

Проверить пенсионное дело необходимо тем людям, чей стаж превышает 30 лет, при этом существенная его часть пришлась на период СССР. Важно понимать, что перерасчет не выполняется автоматически, поэтому потребуется личное обращение.

На какие суммы можно рассчитывать

Размер выплаты зависит от сохранности документов, региона и типа стажа. Советский период гарантирует прибавку от 1000 до 3000 рублей в месяц. Северный стаж увеличивает пенсию еще минимум на 4000 рублей. Если человек проработал на шахтах, химическом производстве или горячих цехах, то он может рассчитывать еще на 5000-10000 рублей.

Женщины, которые находились в декрете до 90-х, могут получить за каждого ребенка от 500 до 1500 рублей.

Что делать, если нет необходимых бумаг

После закрытия предприятий многие бумаги и трудовые книжки были утеряны, но не стоит сдаваться. Необходимую документацию можно найти в архивах. Копии хранятся там до 75 лет. Обязательно запросите копии приказов о трудоустройстве и увольнении, а также лицевые счета по заработку, сообщает lipetsknews.ru.

Как выглядит процедура

Сбор необходимой документации;

Подача заявления через Госуслуги или клиентскую службу Социального фонда;

Получение расписки-уведомления;

Принятие решения в течение 10 рабочих дней.

Если пришел отказ, то его можно на законных основаниях обжаловать.

Вывод

Практика показывает, что 30-40% заявлений о перерасчете пенсий удовлетворяются. Это считается вполне нормальным показателем. Важно помнить, что пенсия является механизмом, который можно корректировать.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как теперь будут выплачиваться пенсии по старости.

