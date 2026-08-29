Вместо надоевшего «Куража» сажаю новый сорт – и пищу от восторга: зеленцы плотные, сладкие – шпарят по 11 кг плодов с куста

Этот сорт огурцов пользуется неизменной популярностью среди садоводов. При хорошем уходе плоды отличаются хрустящей текстурой, плотной и сладкой мякотью. Отсутствие горечи является их огромным конкурентным преимуществом.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт «Маша» отечественной селекции. Эти раннеспелые огурцы обеспечивают урожайность уже через полтора месяца после появления всходов.
Урожайность этого сорта огурцов весьма высока – с одного растения можно собрать до 10-11 кг плодов. При этом в одном узле формируется до семи завязей.
Вкусовые качества огурцов превосходны: они хрустящие, плотные, с мелкими семенами. Особым достоинством является полное отсутствие горечи.
Огурчики предназначены для потребления в свежем виде, но не менее хорошо они смотрятся в банках – зеленцы не мягчеют, остаются плотными и хрустящими.
Ранее мы рассказали об огурцах сорта «С пальчик».