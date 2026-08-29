Городовой / Новости Петербурга / Вместо надоевшего «Куража» сажаю новый сорт – и пищу от восторга: зеленцы плотные, сладкие – шпарят по 11 кг плодов с куста
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покупаю дешевые белые салфетки – превращаю их в Мисс элегантность: лайфхак на миллион Новости Петербурга
Погодные качели в Петербурге: как пройдут последние дни лета Новости Петербурга
Доплата пенсионерам 1945–1965 годов: кому положены деньги и на какие суммы можно рассчитывать Полезное
В Госдуме перечислили, от оплаты каких услуг ЖКХ можно отказаться Новости Петербурга
Бахилы в августе беру пачками — и радуюсь своей хитрости: вот как использую Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Туризм
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вместо надоевшего «Куража» сажаю новый сорт – и пищу от восторга: зеленцы плотные, сладкие – шпарят по 11 кг плодов с куста

Опубликовано: 29 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
Вместо надоевшего «Куража» сажаю новый сорт – и пищу от восторга: зеленцы плотные, сладкие – шпарят по 11 кг плодов с куста
Вместо надоевшего «Куража» сажаю новый сорт – и пищу от восторга: зеленцы плотные, сладкие – шпарят по 11 кг плодов с куста
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Этот сорт огурцов пользуется неизменной популярностью среди садоводов. При хорошем уходе плоды отличаются хрустящей текстурой, плотной и сладкой мякотью. Отсутствие горечи является их огромным конкурентным преимуществом.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт «Маша» отечественной селекции. Эти раннеспелые огурцы обеспечивают урожайность уже через полтора месяца после появления всходов.

Урожайность этого сорта огурцов весьма высока – с одного растения можно собрать до 10-11 кг плодов. При этом в одном узле формируется до семи завязей.

Вкусовые качества огурцов превосходны: они хрустящие, плотные, с мелкими семенами. Особым достоинством является полное отсутствие горечи.

Огурчики предназначены для потребления в свежем виде, но не менее хорошо они смотрятся в банках – зеленцы не мягчеют, остаются плотными и хрустящими.

Ранее мы рассказали об огурцах сорта «С пальчик».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью