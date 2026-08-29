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Народные приметы на 29 августа: что нельзя делать на Ореховый Спас

Опубликовано: 29 августа 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 29 августа: что нельзя делать на Ореховый Спас
Народные приметы на 29 августа: что нельзя делать на Ореховый Спас
Legion-Media
Рассказываем о традициях, запретах и приметах этого дня, а также о том, как поблагодарить землю за урожай и встретить осень в мире и достатке.

29 августа — день, когда церковь вспоминает перенесение Нерукотворного Образа Христа, а в народе — Ореховый, Хлебный или Холщовый Спас. Это третий, заключительный из августовских Спасов, который подводит черту под сезоном урожая.

К этому времени поспевают лесные орехи, заканчивается жатва, и на столе появляется хлеб из муки нового урожая. В храмах освящают плоды, колосья и травы, а дома пекут пироги и делятся ими с родными, соседями и нуждающимися, пишет "Аргументы и Факты".

Благодарность земле и заготовки на зиму

Смысл праздника — в благодарности. Земле — за урожай, природе — за дары, труду — за завершённый круг. В поле оставляли последний несжатый сноп как дар, а собранные лекарственные травы сушили на зиму: верили, что они обретают особую силу. В этот день также начинали собираться в стаи птицы — природа постепенно переодевалась в золотые осенние наряды.

Что под запретом и что в почёте

В Ореховый Спас были свои строгие правила. Хлеб не резали ножом, а ломали руками — чтобы не «перерезать» удачу и благополучие. Недоеденный хлеб не оставляли на столе и тем более не выбрасывали: это считалось неуважением к главному символу урожая и могло обернуться бедностью.

Не начинали новых масштабных дел — день больше подходил для подведения итогов. Ссоры и брань тоже были под запретом. А вот печь пироги, угощать всех вокруг и освящать дары природы — приветствовалось.

Приметы на осень и зиму

Погода в Ореховый Спас подсказывала, чего ждать в ближайшие месяцы:

  • Ласточки и журавли улетели на юг — к ранним морозам на Покров (14 октября).
  • Дождь с грозой — к холодной и ранней осени.
  • Ясная и тёплая погода — бабье лето будет долгим и мягким.
  • Много орехов в лесу — к богатому урожаю хлеба в следующем году.
  • Туман утром — к обильному грибному сезону.
  • Северный ветер — зима будет ранней и суровой.
  • Звёздная ночь — к благополучному году.
  • Пчёлы активно вылетают из ульев — к ясной и солнечной погоде.

Вывод

Ореховый Спас — не просто церковный праздник, а напоминание о связи человека с землёй, о важности благодарности и уважения к труду и хлебу. Традиции и запреты этого дня учат нас осознанному отношению к дарам природы, а приметы помогают подготовиться к переменам. И даже если вы не соблюдаете все обряды, сам настрой этого дня стоит пронести через всю осень.

Ранее мы рассказывали о народных приметах в день Успения Пресвятой Богородицы.

Автор:
Евгения Сухова
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