Народные приметы на 29 августа: что нельзя делать на Ореховый Спас

Народные приметы на 29 августа: что нельзя делать на Ореховый Спас Legion-Media

Рассказываем о традициях, запретах и приметах этого дня, а также о том, как поблагодарить землю за урожай и встретить осень в мире и достатке.