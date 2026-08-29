3D-принтеры, генетика и 30 классов судостроения: как школы Петербурга совершили прорыв на ЕГЭ

Петербург втрое увеличил число 100-балльников по математике.

Пять лет назад в Петербурге решили серьезно перестроить школьное образование. Главная цель была простой — увлечь детей физикой, химией и математикой, чтобы они не уезжали из города, а становились местными инженерами, учеными и разработчиками.

И этот план сработал. На городском педагогическом совете «Наследники» губернатор Александр Беглов подвёл итоги.

Лаборатории вместо обычных кабинетов

Главная фишка перемен — новое оборудование. За пять лет город направил огромные средства на создание школьных лабораторий. Сейчас современная техника есть уже более чем в 90% школ Петербурга.

Причем речь идет не просто об обновленных колбах и микроскопах. В обычных школах появились классы робототехники, 3D-печати, генетики и биотехнологий.

Чтобы запустить такие проекты, город выдает школам специальные гранты. Ученики больше не зубрят сухую теорию по учебникам. Они сами проводят сложные опыты и собирают первые механизмы.

Прямой путь от портфеля до завода

Учеба в современной школе перестала быть оторванной от реальной жизни. В Петербурге создали цепочку: «школа — колледж — вуз — предприятие».

Яркий пример — профильные судостроительные классы. Их в городе открыли уже больше 30. Проект запускали вместе с известной «Корабелкой» (Морским техническим университетом) и верфями города.

Школьники с 8–9 класса понимают, как устроены корабли, ходят на экскурсии на реальные заводы и заранее знают, куда пойдут учиться и работать.

Результаты: рекорды на ЕГЭ

Конечно, главный показатель любых реформ — это знания учеников. И цифры говорят сами за себя:

За пять лет число стобалльников в Петербурге выросло почти на 70%.

Выпускников, сдавших на максимум математику, стало больше в три раза.

По физике и химии количество стобалльников выросло в два раза.

С каждым годом все больше старшеклассников выбирают для сдачи ЕГЭ именно сложные технические и естественные науки, а не только гуманитарные предметы.

Петербургу всегда нужны были сильные кадры. Наш город — это крупный промышленный, научный и IT-центр. Здесь строят корабли, разрабатывают лекарства и создают сложные программы.

Качественное школьное образование дает молодым людям простой выбор: остаться в родном городе, получить достойную профессию и построить хорошую карьеру. Судя по результатам последних пяти лет, этот план успешно работает.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург принял 35 тысяч бюджетников и стал главным центром притяжения абитуриентов.