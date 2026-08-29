В России можно, а в Беларуси — нет: белоруска после переезда назвала отличия двух стран

Россия и Беларусь отличаются друг от друга ценами, законами и доступностью работы - об этом рассказала белоруска, решившая сменить место жительства

Жизнь в Беларуси и в России существенно отличается, но понять это удается только при переезде. Туристы могут не заметить некоторых фактов, так как они открываются при длительном проживании.

Блогер Александр Долгих рассказал на своем дзен-канале о знакомой, которая всю жизнь прожила в Беларуси, но около года назад решилась на переезд в Россию. После этого женщина поняла, что страны очень отличаются.

Закон о животных

С 2010 года в Беларуси существует плата за содержание домашних животных. За небольшую собаку приходится платить около 400 российских рублей. За крупного пса сумма будет в шесть раз больше. Дома позволяется держать только одну собаку и кошку, однако многие жители обходят это правило.

После переезда в Россию женщина была удивлена большому количеству бродячих собак. В основном животные имеют желтые бирки, что говорит об их стерилизации. Она подчеркнула, что природа здесь живет своей жизнью. В Беларуси даже домашнюю собаку нельзя привязывать у тех магазинов, которые не имеют специального оборудования.

Работа

Изучив рынок вакансий, женщина отметила, что в России больше доступных специальностей, чем в Беларуси, но подчеркнула, что часть российских объявлений являются фейковыми. В вакансии может быть написано одно, но по факту предложат совсем другое. У себя на родине она такого не наблюдала.

“Как показывает практика, хороший стоматолог (в том числе — из РБ) может в России содержать жену с ребёнком, собакой, кошками и черепахами. В Беларуси мы бы сильно экономили, даже работая оба. Это говорит об уровне зарплат”, - сообщает источник.

Покупки

Принято считать, что в Беларуси все дешево, но это не так. Часть товаров получаются даже более дорогими. В России наблюдаются низкие цены на некоторую технику, например, ноутбуки. Белоруска также отметила высокое качество российских продуктов, хотя изначально ее ожидания были другими.

Личный опыт

При посещении Беларуси я обратила внимание, что местные продукты имеют примерно такие же цены, как и в России. Но они показались мне более качественными. Особенно это касается сосисок, молочной продукции и конфет.

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