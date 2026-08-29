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Покупаю дешевые белые салфетки – превращаю их в Мисс элегантность: лайфхак на миллион

Опубликовано: 29 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
Покупаю дешевые белые салфетки – превращаю их в Мисс элегантность: лайфхак на миллион
Покупаю дешевые белые салфетки – превращаю их в Мисс элегантность: лайфхак на миллион
Городовой ру
Магазинные салфетницы часто стоят недешево, а выглядят стандартно. Но если подойти к вопросу творчески, даже самые дешёвые белые салфетки могут стать изюминкой сервировки.

Блогер и мастерица Любовь Рулевская знает секрет: необычная салфетница, сшитая своими руками, преображает простые салфетки до неузнаваемости. Тканевая основа и несколько простых приёмов создают эффект дорогого декора без лишних затрат.

Что такое салфетница-кармашек

Это текстильный держатель, который собирается из нескольких отсеков для салфеток. Благодаря конструкции веером или кармашками он придаёт даже самым простым бумажным салфеткам аккуратный, праздничный вид.

Почему стоит сшить салфетницу своими руками

Экономия: вы используете обрезки тканей, а не покупаете готовый декор.

Уникальность: форма и цвет полностью зависят от вашего вкуса.

Мобильность: салфетницу можно стирать и менять по настроению.

Простота: даже новичок справится с прямой строчкой.

Как работает лайфхак Любови Рулевской

Возьмите плотную ткань (лён, хлопок, джинсу) и выкроите прямоугольник. Сложите его гармошкой или сделайте несколько параллельных кармашков — каждый для отдельной салфетки. Вставьте в них самые дешёвые белые салфетки. За счёт объёма и фактуры они превращаются в подобие веера или цветка. Главное — не перегружайте конструкцию: 3–4 салфетки выглядят элегантнее, чем десяток.

Что говорят рукодельницы

«Сшила такую салфетницу из старых джинсов и белых салфеток из Фикс Прайса. Гости думали, что я купила их в дорогом магазине. Теперь дарю такие всем подругам», — рассказала Миляуша из Казани, которая любит творить руками.

«Просто сложила ткань кармашками и вставила салфетки. Стол стал выглядеть намного уютнее. Муж даже не поверил, что это сделанное своими руками», - вдохновилась творчеством Любови Елена из Стерлитамака.

Вывод

Салфетница, сшитая из лоскутков, делает даже самые дешёвые салфетки эффектными. Вы экономите деньги, создаёте уникальный декор и удивляете гостей.

Ранее "Городовой" сообщал, как быстро отбелить носки.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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