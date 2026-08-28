Погодные качели в Петербурге: как пройдут последние дни лета

Лето закончится теплой погодой и дождями.

Календарное лето в Санкт-Петербурге решает уйти красиво, но с характером. Нас ждут настоящие погодные качели. Будет всё: и солнечное тепло, и резкое похолодание с дождями, и даже финальная летняя гроза.

Пятница и суббота: успейте поймать солнце

Конец рабочей недели порадовал нас теплом,

А вот суббота, 29 августа, станет самым лучшим днём для прогулок. Антициклон подарит Петербургу сухую и тёплую погоду, рассказал "Фонтанке" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ночью будет прохладно: +10…+12 °C.

Днём столбики термометров поднимутся до +21…+23 °C.

Обязательно отправляйтесь в парк или на набережные. Это идеальное время для пикников и катания на сапах.

Воскресенье: тучи и похолодание

В воскресенье, 30 августа, погода испортится.

Небо затянет облаками, пойдёт небольшой дождь. Температура заметно упадет — днём будет не выше +17…+19 °C. Давление пойдёт вниз, поэтому метеочувствительным людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

Понедельник: прощальный привет от лета

По предварительным прогнозам, 31 августа лето решит громко хлопнуть дверью. В город снова вернётся жара — до +21…+23 °C.

Но вместе с теплом придут кратковременные дожди и даже локальные грозы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург снова вернётся в лето.