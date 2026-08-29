Кому ждать прибавки к пенсии с 1 сентября 2026 года: на сколько повысят

Речь идёт об индивидуальных перерасчётах, которые происходят автоматически по определённым событиям. Кому положена прибавка почти в 11 тысяч рублей и как не упустить свои деньги, сообщил "Росбалт".
Кому положена прибавка
- Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата удваивается автоматически — с 9 584 до 19 169 рублей. Плюс добавляется надбавка на уход в размере 1 413 рублей. Итого прибавка — почти 11 тысяч в месяц. Обращаться в Соцфонд не нужно, перерасчёт делают без заявления.
- Инвалиды I группы. Если вам установили первую группу инвалидности, фиксированная выплата также удваивается до 19 169 рублей. Надбавка на уход назначается автоматически. Исключение — инвалиды с детства I группы, если они уже получают выплаты по уходу от родителей или опекунов.
- Уволившиеся пенсионеры. Если вы уволились с работы в августе, с сентября пенсия пересчитывается с учётом всех пропущенных индексаций. Самим сообщать в СФР не нужно — сведения поступают от работодателя. Но учтите: увеличенная сумма обычно приходит в октябре вместе с доплатой за сентябрь.
Важное уточнение
Вторичного удвоения не будет. Если вы уже получаете двойную фиксированную выплату как инвалид I группы, после 80-летия ещё одна прибавка не начисляется.
Вывод
Сентябрьская прибавка — не для всех, а только для тех, кому исполнилось 80 лет, кто получил I группу инвалидности или уволился с работы. Во всех случаях перерасчёт происходит автоматически. Не ждите общей индексации, но следите за событиями в своей жизни — именно они дают право на увеличение пенсии.
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