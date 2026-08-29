"Гала" в прошлом - нынче у дачников лучший другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней

Выбираете картофель для посадки и не знаете, какой сорт не подведёт? В 2026 году огородники всё чаще обращают внимание на "Скарб". Этот сорт показывает стабильную урожайность даже в сложных погодных условиях. Опытный агроном Ксения Давыдова специально для читателей "Городового" рассказала, чем он так хорош и почему его хвалят и фермеры, и дачники.
"Сорт "Скарб" обладает саморегуляцией. Это уникальная способность картофеля приостанавливать рост в засуху и возобновлять его при наступлении благоприятных условий. Картофель не сбрасывает завязи, а "замирает", дожидаясь влаги, что делает сорт надёжным в любом климате", - рассказала Ксения Давыдова.
Почему стоит выбрать "Скарб"
Ранние сроки созревания. Урожай готов через 60–70 дней после посадки. Идеально для регионов с коротким летом и для тех, кто хочет получить молодой картофель пораньше.
Высокая урожайность. С каждого куста собирают множество ровных, гладких клубней среднего размера. Мякоть плотная, не водянистая, с классическим картофельным вкусом.
Устойчивость к болезням и погодным капризам. Сорт не боится дождливого лета — клубни не гниют в земле. Хорошо переносит засуху благодаря саморегуляции. Отлично хранится до весны, не прорастает и не теряет товарный вид.
Транспортабельность. Клубни ровные, плотные, не бьются при перевозке. Это делает сорт привлекательным не только для частников, но и для коммерческого выращивания.
Что говорят опытные огородники
"Сажаю "Скарб" уже пять лет. Даже в дождливое лето он не гниёт, остаётся чистым. В погребе лежит до весны как свежевыкопанный — ни одного ростка", — поделилась Полина Владимировна из Рязани.
"Удивило количество клубней под кустом — все как на подбор, ровные, гладкие, чистить одно удовольствие. Вкус классический, не водянистый. Теперь это мой основной сорт". — рассказал о своем опыте дачник Леонид Матвеев, Подмосковье.
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