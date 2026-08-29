"Гала" в прошлом - нынче у дачников лучший другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней

"Гала" в прошлом - нынче у дачников лучший другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней Городовой ру

Какой сорт картофеля показал себя лучше всех по итогам сезона 2026 года