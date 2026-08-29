Как закрыть стык у ванны без пластикового уголка: 4 практичных способа

Чем закрыть стык между стеной и ванной - пластиковый уголок больше не понадобится

Стык между ванной и стеной обычно закрывают пластиковым уголком с клеем. Первое время такое соединение выглядит прилично, но постепенно пластик меняет цвет, его края начинают отходить. Из-за этого в полости скапливается влага, что приводит к появлению налета и плесени. Именно поэтому уголок нельзя назвать надежным элементом. Лучше подобрать другие варианты.

Остановить движение ванны

Любой материал не даст долговечный результат, если край чаши ванны будет опускаться при нагрузке. Важно проверить каркас, ножки, крепление к стене. Если ванна шатается, потребуется ее зафиксировать.

После этого следует удалить силикон и старый уголок, очистить поверхности от мыльного налета и плесени, обезжирить и высушить.

Санитарный герметик

Если зазор между ванной и стеной небольшой, то уголок точно не потребуется. Достаточно воспользоваться герметиком, который предназначен для ванн. Но важно наносить его по технологии. Для этого в глубокую полость укладывается закрытопористый полиэтиленовый шнур, который будет задавать глубину и не давать герметику приклеиться ко дну.

Кромки защищают малярной лентой, после чего начинают подавать герметик непрерывной полосой и формируют гладкую линию. Лучше всего наполнить ванну водой, что позволит занять рабочее положение. После отвердения шов не будет растягиваться.

Наливной бортик из акрила

Для такого бортика применяют двухкомпонентный жидкий акрил, который используется для реставрации ванн. Способ особенно уместен для тех людей, которые намерены обновить стальную или чугунную ванну. Создание наливного бортика требует мастерства и знаний. Особенно важны точные пропорции акрила, а также скорость нанесения, из-за чего чаще всего требуется работа профессионала.

Керамический бордюр

Бордюр стоит рассмотреть в том случае, если зазор между ванной и стеной слишком большой. Керамика не желтеет спустя время, а также позволяет провести качественную уборку. Но у керамического бордюра есть и слабое место - нижняя граница. Ее нельзя заполнять эпоксидной или цементной затиркой, так как эти материалы не рассчитаны на движение.

Встраиваемый профиль под плитку

Способ подойдет, если в ванной только начали делать ремонт. Перфорированная часть профиля заводится под плитку, из-за чего она фиксируется в клеевом слое. Снаружи остается эластичная кромка, которая прижимается к ванне и заделывается, сообщает ixbt.com.

Вывод

Большую роль играет неподвижность ванны и способность соединения компенсировать движения. Без этого даже самый надежный бордюр не будет долговечным. Данному вопросу важно уделить максимальное внимание.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем заменить пластиковый экран под ванной.