Когда хочу побаловать семью: пеку шведские миндальные кексики – рецепт вкусного десерта к чаю

Вкусный рецепт на скорую руку

Многие люди ценят качественные кондитерские изделия, предпочитая дополнять ими чаепитие. Эти кексы обладают нежной рассыпчатой текстурой и выраженным ароматом.

Ингредиенты:

миндальная мука — 220 г;

сахарный песок — 110 г + 2,5 ст. л.;

сливочное масло — 115 г (+ дополнительно для смазывания форм);

яйца — 3 шт.;

сахарная пудра — 50 г;

молоко — 6 ч. л.;

миндальный экстракт — 0,5 ч. л.;

семена кардамона — 1 ст. л.;

пшеничная мука — для подготовки форм.

Технология приготовления

Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Смажьте формы для мини-кексов (рассчитанные на 18 изделий) сливочным маслом и присыпьте пшеничной мукой для облегчения извлечения готовой продукции.

В емкости надлежащего объема смешайте миндальную муку, 110 г сахарного песка, сахарную пудру и молоко.

Перемешайте компоненты до достижения однородной консистенции; масса должна быть густой, но эластичной.

Добавьте яйца, размягченное сливочное масло и миндальный экстракт. Тщательно вымесите тесто до гладкого состояния.

Распределите тесто по формочкам, заполняя их наполовину. Выпекайте в духовом шкафу в течение 30–35 минут до появления золотистого оттенка.

Измельчите семена кардамона и соедините их с оставшимся сахаром. Охладите готовые изделия, извлеките из форм и обваляйте в подготовленной смеси.

Эта выпечка станет прекрасным дополнением к чаепитию и быстро приобретет популярность у аудитории. Рекомендуем порадовать этим десертом себя и своих близких. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи.

Всего 10 минут — и на столе горячие творожно-сырные бутерброды: быстрый завтрак для хорошего дня.

​​