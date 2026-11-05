Когда хочу побаловать семью: пеку шведские миндальные кексики – рецепт вкусного десерта к чаю

Многие люди ценят качественные кондитерские изделия, предпочитая дополнять ими чаепитие. Эти кексы обладают нежной рассыпчатой текстурой и выраженным ароматом.
Ингредиенты:
- миндальная мука — 220 г;
- сахарный песок — 110 г + 2,5 ст. л.;
- сливочное масло — 115 г (+ дополнительно для смазывания форм);
- яйца — 3 шт.;
- сахарная пудра — 50 г;
- молоко — 6 ч. л.;
- миндальный экстракт — 0,5 ч. л.;
- семена кардамона — 1 ст. л.;
- пшеничная мука — для подготовки форм.
Технология приготовления
Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Смажьте формы для мини-кексов (рассчитанные на 18 изделий) сливочным маслом и присыпьте пшеничной мукой для облегчения извлечения готовой продукции.
В емкости надлежащего объема смешайте миндальную муку, 110 г сахарного песка, сахарную пудру и молоко.
Перемешайте компоненты до достижения однородной консистенции; масса должна быть густой, но эластичной.
Добавьте яйца, размягченное сливочное масло и миндальный экстракт. Тщательно вымесите тесто до гладкого состояния.
Распределите тесто по формочкам, заполняя их наполовину. Выпекайте в духовом шкафу в течение 30–35 минут до появления золотистого оттенка.
Измельчите семена кардамона и соедините их с оставшимся сахаром. Охладите готовые изделия, извлеките из форм и обваляйте в подготовленной смеси.
Эта выпечка станет прекрасным дополнением к чаепитию и быстро приобретет популярность у аудитории. Рекомендуем порадовать этим десертом себя и своих близких. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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