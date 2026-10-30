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Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи

Опубликовано: 30 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи
Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи
Городовой ру
Сытный и вкусный завтрак

Завтрак является важнейшим приемом пищи, пропуск которого может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Учитывая дефицит времени в утренние часы, идеальным решением станет приготовление сырной лепешки — универсального блюда, подходящего для завтрака, перекуса или в качестве дополнения к основным приемам пищи.

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 стакан;
  • сахар — 0,5 ч. ложки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твердый сыр — 200 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. ложки;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания.

Технология приготовления

В миске смешайте яйцо, соль и сахар. Добавьте муку с разрыхлителем, влейте молоко и доведите массу до однородной консистенции.

Введите в тесто предварительно натертый на крупной терке сыр. Выложите полученную смесь на предварительно разогретую и смазанную маслом сковороду.

Готовьте под крышкой на минимальном огне в течение 8 минут. После того как поверхность лепешки схватится, переверните её и обжаривайте еще около 3 минут.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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