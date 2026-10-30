Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи

Завтрак является важнейшим приемом пищи, пропуск которого может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Учитывая дефицит времени в утренние часы, идеальным решением станет приготовление сырной лепешки — универсального блюда, подходящего для завтрака, перекуса или в качестве дополнения к основным приемам пищи.
Ингредиенты:
- Молоко — 1 стакан;
- сахар — 0,5 ч. ложки;
- яйцо — 1 шт.;
- твердый сыр — 200 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. ложки;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания.
Технология приготовления
В миске смешайте яйцо, соль и сахар. Добавьте муку с разрыхлителем, влейте молоко и доведите массу до однородной консистенции.
Введите в тесто предварительно натертый на крупной терке сыр. Выложите полученную смесь на предварительно разогретую и смазанную маслом сковороду.
Готовьте под крышкой на минимальном огне в течение 8 минут. После того как поверхность лепешки схватится, переверните её и обжаривайте еще около 3 минут.
Фото сгенерировано ИИ
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