Снега нет — зима запоздает: что сулила погода в последний день октября

31 октября в народном календаре — Луков день, или Лука Голодный

Последний день октября в народном календаре — Луков день, или Лука Голодный, по православному календарю день апостола и евангелиста Луки, покровителя живописи и целителя.

На Луку примечали, лежал ли снег. Если к 31 октября он так и не выпал, зима наступит нескоро и будет поздней. Если же снег уже лежит и не растаял, зима ожидается затяжной и снежной. Снег, выпавший утром, предвещал поздний приход холодов.

Что скажут луна, звезды и ветер

Смотрели крестьяне на ночное небо. Бледная, мутная луна предвещала снег или дождь. Яркая луна сулила ясные дни, а если её почти не было видно — ждали дождей. Мутные звёзды говорили о скорых дождях.

Ветер тоже был подсказкой. Северный - обещал сильное и продолжительное похолодание, а южный — тёплую зиму с оттепелями. Облака, плывущие с севера на юг, предвещали солнечную погоду.

Живые подсказки

Поведение живых существ тоже говорило о многом знающим людям. Если комары всё ещё летали, зима ожидалась мягкой. Домашние куры и утки нахохлились - ждали дождя. Кошка царапала полы — к ветру. А если лошади в стойле фыркали, ждали скорого потепления.

Традиции дня

Главная традиция дня — есть лук. Считалось, что это защитит от болезней на всю зиму. Луковую шелуху не выбрасывали: из неё готовили полезные в быту и хозяйстве настои.

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