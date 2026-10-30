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Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы без горечи и не болеют

Опубликовано: 30 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы без горечи и не болеют
Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы без горечи и не болеют
Городовой ру
Урожайный сорт огурцов, отличающийся неприхотливостью

Пучковые сорта огурцов пользуются высоким спросом среди садоводов благодаря своей продуктивности и вкусовым качествам. Тем не менее, учитывая неоднородность характеристик представленных на рынке семян, к выбору сортов следует подходить с особой тщательностью.

Оптимальным решением является гибрид «Кадриль F1». Данный сорт предназначен для культивирования в защищенном грунте, однако демонстрирует хорошие результаты и при выращивании в открытых условиях.

Высокая урожайность культуры обусловлена формированием до 7 плодов в каждом узле, что позволяет получать до 8 кг огурцов с одного растения.

Сорт отличается устойчивостью к болезням и вредителям. Плоды обладают высокими вкусовыми характеристиками, отсутствием горечи и сохраняют плотную хрустящую структуру даже после термической обработки при консервации.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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