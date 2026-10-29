Нежный пирог из нескольких яблок и кефира: готовится проще «Шарлотки»

Предлагаем вашему вниманию простой рецепт яблочного пирога на кефире, отличающегося особой нежностью и воздушной текстурой.
Ингредиенты:
- яблоки — 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- сливочное масло — 60 г;
- кефир — 250 мл;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Процесс приготовления:
Соедините яйца с сахаром и взбейте до образования пышной массы. Введите растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте.
Добавьте кефир комнатной температуры, а затем постепенно всыпьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем. Тщательно вымесите тесто и перелейте его в форму для выпечки.
Подготовленные яблоки (очищенные от сердцевины и нарезанные тонкими ломтиками) равномерно распределите по поверхности. Выпекайте изделие в духовом шкафу при температуре 180 °C в течение 40 минут.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова делает подобный пирог не только с яблоками, но и с грушей, а также абрикосами. Беспроигрышный вариант.
Фото сгенерировано ИИ
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