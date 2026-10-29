Нежный пирог из нескольких яблок и кефира: готовится проще «Шарлотки»

Воздушный яблочный пирог

Предлагаем вашему вниманию простой рецепт яблочного пирога на кефире, отличающегося особой нежностью и воздушной текстурой.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 60 г;

кефир — 250 мл;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Процесс приготовления:

Соедините яйца с сахаром и взбейте до образования пышной массы. Введите растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте.

Добавьте кефир комнатной температуры, а затем постепенно всыпьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем. Тщательно вымесите тесто и перелейте его в форму для выпечки.

Подготовленные яблоки (очищенные от сердцевины и нарезанные тонкими ломтиками) равномерно распределите по поверхности. Выпекайте изделие в духовом шкафу при температуре 180 °C в течение 40 минут.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова делает подобный пирог не только с яблоками, но и с грушей, а также абрикосами. Беспроигрышный вариант.

Фото сгенерировано ИИ

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