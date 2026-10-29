Не сорт, а «реактивный самолет»: урожай через 70 дней, томаты мясистые и сочные – «Санька» и рядом не валялся

Не сорт, а настоящий «скорострел»

Опытные садоводы заблаговременно формируют фонд семян томатов, так как с началом посевного сезона на востребованные сорта возрастает ажиотажный спрос.

Рекомендуется приобретать посадочный материал в осенне-зимний период, уделяя особое внимание условиям его хранения: необходимо исключить риски развития плесени и преждевременного прорастания для обеспечения всхожести.

Сорт «Турбореактивный» является ультрараннеспелым: период от появления всходов до плодоношения составляет 70 дней.

Данный сорт характеризуется компактностью (высота куста до 40 см), не требует пасынкования и подвязки. Томат отличается высокой климатической адаптивностью и стабильной урожайностью в условиях прохладного лета.

Средний вес плода составляет 80 граммов при высокой интенсивности плодоношения, что позволяет достигать урожайности до 10 кг с квадратного метра.

Фото сгенерировано ИИ

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