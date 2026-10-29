Вечер тайн и живой музыки: идем в самый загадочный замок Петербурга

Крепость, которая не спасла императора
Михайловский (или Инженерный) замок не похож на другие дворцы Петербурга. Это настоящая средневековая крепость.
Император Павел I панически боялся заговоров. Он приказал окружить здание рвами с водой и подъемными мостами.
Но крепость не помогла. По легенде, было и зловещее пророчество: юродивый нагадал Павлу столько лет жизни, сколько букв в надписи над главными воротами замка.
Букв оказалось 47. Император погиб именно на 47-м году жизни — всего через 40 дней после переезда в новую резиденцию. Говорят, его призрак со свечой до сих пор бродит по коридорам.
Что вас ждет на экскурсии
Прогулка начнется в старинных интерьерах замка. Гид проведет гостей по парадным залам и покажет церковь Архангела Михаила.
Вам расскажут:
- почему замок построили в рекордные сроки;
- о чем шептались при дворе в последнюю ночь императора;
- какие городские легенды окружают это место уже больше двух веков.
Вы увидите портреты царской семьи и сможете сами почувствовать мистическую атмосферу, о которой так много говорят петербуржцы.
Музыка в Георгиевском зале
После прогулки начнется главное событие вечера — концерт в Георгиевском зале. Когда-то здесь танцевали на пышных балах-маскарадах Павла I.
Под высокими сводами зала зазвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.
На сцену выйдут известные музыканты:
- Фёдор Максимов — виолончель (лауреат всероссийских и международных конкурсов);
- Игорь Рощупкин — фортепиано.
Акустика в замке великолепная, а живой дуэт виолончели и рояля добавит вечеру правильное, немного таинственное настроение.
Расписание на 7 ноября
- 15:30 и 15:45 — сбор групп и начало экскурсий по замку.
- 17:00 — начало концерта в Георгиевском зале.
Отличный повод перезагрузиться, прикоснуться к истории города и просто послушать хорошую музыку в красивом месте.
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