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Вечер тайн и живой музыки: идем в самый загадочный замок Петербурга

Опубликовано: 29 октября 2026 19:46
 Проверено редакцией
Вечер тайн и живой музыки: идем в самый загадочный замок Петербурга
Вечер тайн и живой музыки: идем в самый загадочный замок Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Михайловском замке пройдет необычный вечер 7 ноября.

Крепость, которая не спасла императора

Михайловский (или Инженерный) замок не похож на другие дворцы Петербурга. Это настоящая средневековая крепость.

Император Павел I панически боялся заговоров. Он приказал окружить здание рвами с водой и подъемными мостами.

Но крепость не помогла. По легенде, было и зловещее пророчество: юродивый нагадал Павлу столько лет жизни, сколько букв в надписи над главными воротами замка.

Букв оказалось 47. Император погиб именно на 47-м году жизни — всего через 40 дней после переезда в новую резиденцию. Говорят, его призрак со свечой до сих пор бродит по коридорам.

Что вас ждет на экскурсии

Прогулка начнется в старинных интерьерах замка. Гид проведет гостей по парадным залам и покажет церковь Архангела Михаила.

Вам расскажут:

  • почему замок построили в рекордные сроки;
  • о чем шептались при дворе в последнюю ночь императора;
  • какие городские легенды окружают это место уже больше двух веков.

Вы увидите портреты царской семьи и сможете сами почувствовать мистическую атмосферу, о которой так много говорят петербуржцы.

Музыка в Георгиевском зале

После прогулки начнется главное событие вечера — концерт в Георгиевском зале. Когда-то здесь танцевали на пышных балах-маскарадах Павла I.

Под высокими сводами зала зазвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

На сцену выйдут известные музыканты:

  • Фёдор Максимов — виолончель (лауреат всероссийских и международных конкурсов);
  • Игорь Рощупкин — фортепиано.

Акустика в замке великолепная, а живой дуэт виолончели и рояля добавит вечеру правильное, немного таинственное настроение.

Расписание на 7 ноября

  • 15:30 и 15:45 — сбор групп и начало экскурсий по замку.
  • 17:00 — начало концерта в Георгиевском зале.

Отличный повод перезагрузиться, прикоснуться к истории города и просто послушать хорошую музыку в красивом месте.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие «артефакты» достанут из Крюкова канала к 2027 году.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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