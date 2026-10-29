Что изменится в жизни россиян с начала ноября – обзор новых правил и стандартов

С ноября в России вступают в силу несколько изменений в стандартах продажи продуктов и законодательстве, связанном с пребыванием в стране иностранцев

Кофе и не кофе

С 1 ноября обновлённый стандарт разграничит такие продукты как «растворимый кофе» и «кофейный напиток». В состав первого теперь может входить только экстракт обжаренных кофейных зёрен. В кофейном напитке могут содержаться цикорий, молочные, зерновые компоненты, подсластители, ароматизаторы. ГОСТ также классифицирует продукцию по форме выпуска: порошок, гранулы, сублимированный продукт.

Поштучный учёт растительных масел

С 1 ноября производители, импортеры и торговые сети должны перейти на поэкземплярный учёт бутылок растительного масла по системе «Честный знак». Для покупателей ничего не меняется: на кассе масло, как и раньше, просто отсканируют.

Партионный учёт молочных продуктов

С 1 ноября для производителей, импортеров становится обязательным партионный учёт молока и молочных продуктов с длительным сроком годности. Через полгода аналогичные правила вступят в силу и для продукции со сроком годности до 40 суток. Покупателей изменения не коснутся на обоих этапах.

Маркировка удобрений

С 1 ноября должны быть промаркированы минеральные и химические удобрения, предназначенные для садоводства и частных подсобных хозяйств. Правило распространяется на упаковки, в которых по два-три питательных элемента (азот, фосфор, калий), а также на удобрения в таблетках или упаковках до 10 кг. На реализацию немаркированных остатков отводится год, до 1 ноября следующего года.

Изменения в миграционном законодательстве

Почти вдвое с 3 ноября увеличивается список правонарушений, за которые иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выдворены из России. К прежнему списку добавилось мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику правоохранительных органов, участие в несогласованной акции, пропаганда запрещённой символики и другие нарушения. Заменить выдворение штрафом, ссылаясь на семейные обстоятельства, суд больше не сможет, пишет РГ.

Ранее Городовой рассказал, что спрос на семейную ипотеку рухнул с 1 октября.