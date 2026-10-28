Спрос на семейную ипотеку в России рухнул после 1 октября

Количество заявок на семейную ипотеку упало до минимума за 2022–2023 годы после изменения условий программы

Количество заявок на семейную ипотеку в октябре упало до минимума за 2022–2023 годы. За две недели месяца, с 5 по 18 октября, россияне подали 27,7 тысячи заявок. По сравнению с сентябрём спрос снизился в 2,4 раза, а относительно средних значений 2026 года — в 1,9 раза. Резкое падение началось после изменения условий программы с 1 октября.

Снижение было ожидаемым, пишет источник. Многие семьи спешили оформить кредит до 1 октября по прежней ставке, поэтому после сентябрьского максимума наступил спад. По оценкам экспертов, нынешние минимумы — ещё не новый уровень спроса. Они отражают паузу после ажиотажа и период адаптации, поэтому эффект от изменения условий проявился лишь частично. Самая резкая фаза снижения, скорее всего, уже позади, а потребность в жилье осталась.

Каков прогноз

Эксперты ожидают постепенного восстановления заявок: в ноябре — умеренного, в декабре — благодаря сезонному оживлению, а в начале 2027 года возможно традиционное январское затишье. Семейная ипотека по-прежнему дешевле рыночной, и те, у кого сохранилось право на программу, продолжат ею пользоваться. Однако рост заявок не значит такого же роста выдач: он будет зависеть не столько от спроса, сколько от регулирования рынка.

Многое определят условия программы и требования к заёмщикам. Круг получателей сузился, лимиты теперь зависят от числа детей, а требования Банка России к долговой нагрузке ограничивают одобрения. При новых ставках часть семей может не пройти оценку банка или получит одобрение на меньшую сумму.

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