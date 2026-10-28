В Стрельну сквозь историю: в Петербурге пройдет редкая экскурсия на трамвае по следам первой электрички

31 октября петербуржцев зовут в путешествие во времени. Без пробок и долгих пеших переходов. Только вы, стук колес и вековая история за окном.
В этот день пройдет экскурсия по легендарной Оранэле — до Стрельны и обратно.
Что вообще такое Оранэла?
Мало кто знает, но Оранэла — это, по сути, первая в Российской империи пригородная электричка.
Строить ее начали еще до революции 1917 года. План был грандиозный: пустить скоростной электрический поезд от Нарвских ворот вдоль залива до самого Ораниенбаума (отсюда и название — ОранЭлА).
Планам помешали Первая мировая война и революция, поэтому рельсы дотянули только до Стрельны.
Позже эту линию подключили к городской сети. Сейчас по ней ходит знаменитый трамвай №36. Это не просто пути, а настоящий музей истории под открытым небом.
На чем поедем: уютный «Богатырь» вместо старого вагона
Мёрзнуть и трястись на жестких сиденьях не придется. Экскурсию проведут на современном низкопольном трамвае «Богатырь-М».
Внутри тепло, тихо и стоят огромные панорамные окна. Всю дорогу с вами будет гид, который оживит скучные фасады интересными фактами.
Что покажут за окном
Маршрут идет по Петергофскому шоссе. Когда-то здесь была парадная дорога с дворянскими усадьбами.
Во время поездки вы увидите:
- Старинные парки и усадьбы Александрино и Новознаменка;
- Загадочную дачу Миниха;
- Бывшую больницу доктора Фореля (сегодня это популярный ДК «Кировец»);
- Купола духовной жемчужины этих мест — Троице-Сергиевой пустыни.
Остановка в Стрельне: музей и блокадное кино
В Стрельне трамвай сделает длинную остановку, но скучать на кольце не придется.
Здесь расположен фронтовой филиал музея «Горэлектротранса». В годы блокады линия фронта проходила совсем близко, а трамваи ходили почти на передовую. Они возили снаряды, раненых и бойцов.
В музее можно буквально прикоснуться к той эпохе:
- Увидеть кабинет Михаила Сороки — человека, который руководил трамваями в осажденном Ленинграде и заставил их снова пойти весной 1942 года.
- Узнать о Леониде Питкянене — инженере, который сберег историю Оранэлы.
- Посмотреть документалку «Трамвай идет на фронт» режиссера Анатолия Аграфенина.
После программы трамвай отвезет всех обратно к месту старта.
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