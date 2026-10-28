Помидоры теперь покупаю килограммами: заливаю медово-лимонной заправкой и посыпаю луком — вкуснейшая закуска

Готовим быструю закуску из помидоров и лука - можно есть уже через 30 минут

Простые рецепты, в которых нужно только порезать и смешать ингредиенты, особенно ценятся среди хозяек. Рецепт закуски из помидоров в пикантной заливке станет настоящей палочкой-выручалочкой для многих.

Ингредиенты

5 крупных помидоров, 3 красных луковицы, 4 зубчика чеснока, 1,5 столовой ложки жидкого меда, 2 столовые ложки сока лимона, 4 столовые ложки масла подсолнечного, ½ чайной ложки острого перца, ½ чайной ложки сухого базилика, ½ чайной ложки соли.

Приготовление

Помидоры вымойте, нарежьте их кружочками. Измельчите чеснок, лук нарежьте тонкими колечками. Отдельно сделайте заправку из масла, меда, сока лимона, специй и базилика.

Подготовьте пластиковый контейнер, выложите в него слоями томаты, лук и чеснок. Повторяйте слои до тех пор, пока не закончатся продукты, сообщает popcornnews.ru.

Вылейте заправку поверх ингредиентов, закройте крышкой и уберите в холодильник хотя бы на 30 минут. Перед подачей перемешайте, при необходимости украсьте зеленью.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит такую закуску очень часто, так как ее хочется есть ежедневно. Для блюда лучше всего резать помидоры толстыми кружочками, иначе после маринования они могут начать разваливаться. Идеальный вариант - мясистые плоды, которые имеют минимальное количество семян.

Фото: Сгенерировано ИИ

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