Писал нежные акварели, а строил из камня: как крепостной художник создал Казанский собор в Петербурге

Архитектор Андрей Воронихин родился 28 октября 1759 года.

Казанский собор на Невском проспекте знают все. Это один из главных символов Петербурга. Но мало кто догадывается, какая невероятная судьба была у его создателя.

Архитектор Андрей Воронихин родился 28 октября 1759 года крепостным, а стал любимцем императоров. И архитектура была далеко не единственным его талантом.

Сын крепостного или тайный граф?

Андрей родился на Урале в семье крепостных крестьян. В те времена судьба такого ребенка была предрешена: тяжелый труд до конца дней.

Но мальчику фантастически повезло. Его талант к рисованию заметил хозяин — богатейший граф и меценат Александр Строганов.

Граф отправил способного юношу учиться в Москву, а затем и в Европу — во Францию и Швейцарию. Позже он дал Андрею вольную. Бывший раб стал свободным человеком.

Сначала художник, потом архитектор

Воронихина все помнят как великого зодчего. Но сначала он прославился именно как художник! Андрей виртуозно владел кистью, писал картины и акварели, рассказали в канале Русского музея.

В 1797 году он написал полотно «Вид на Строгановскую дачу». Работа была настолько хороша, что за нее Воронихину дали звание академика живописи.

Он потрясающе чувствовал перспективу, объем и свет. Этот художественный взгляд позже помог ему создавать невероятные по красоте здания.

Главный триумф — Казанский собор

В начале XIX века император Павел I решил построить в столице храм, похожий на собор Святого Петра в Риме. Был объявлен конкурс. В нем участвовали лучшие иностранные архитекторы того времени.

Но внезапно для всех победил вчерашний крепостной — проект Воронихина оказался самым смелым и гармоничным.

Строили собор десять лет. За этот проект Воронихин получил дворянский титул и орден Святого Владимира.

Что еще построил мастер

Кроме Казанского собора, Воронихин оставил после себя много других шедевров:

Минералогический кабинет в Строгановском дворце. Это уникальный двухэтажный зал с куполом. Архитектор спроектировал его специально под богатую коллекцию книг и редких камней своего благодетеля.

Это уникальный двухэтажный зал с куполом. Архитектор спроектировал его специально под богатую коллекцию книг и редких камней своего благодетеля. Горный институт. Монументальное здание с колоннами на набережной Васильевского острова — тоже его рук дело.

Монументальное здание с колоннами на набережной Васильевского острова — тоже его рук дело. Дворец в Павловске. Воронихин буквально возродил его из пепла, создав потрясающие интерьеры после разрушительного пожара.

Где увидеть работы мастера сегодня

Андрей Воронихин прожил яркую, но не очень долгую жизнь — всего 54 года. Он оставил после себя не только гранитные колоннады, но и множество душевных, легких акварелей. На них он запечатлел парки, усадьбы и дворцовые залы той эпохи.

Сейчас эти рисунки можно увидеть своими глазами. Они выставлены в Санкт-Петербурге, в Строгановском дворце (филиал Русского музея).

Если будете гулять по Невскому проспекту, загляните на выставку. Это редкий шанс увидеть Петербург глазами человека, который его строил.

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