Кухонные уголки из 90-х – только на свалку: 3 трендовые замены, и маленькая кухня вздохнёт свободно

Чем можно заменить привычный уголок на кухне - лучшие варианты

Кухонный уголок кажется компактным, но на самом деле он способен украсть половину кухни. Из-за этого помещение начинает смотреться более тяжелым. Максимальную массивность придают старые уголки, имеющие темную обивку и высокие спинки.

Привычный уголок стоит заменить на три других решения. Это позволит кухне стать более просторной, светлой и современной.

Банкетка вдоль стены

Если кухня является маленькой, то отличным вариантом станет прямая банкетка, установленная вдоль стены. Ее можно дополнить обычным столом. Спинка здесь не нужна. Поставьте вдоль стены несколько подушек, которые создадут нужный эффект.

Круглый стол с легкими стульями

Жесткие углы у столов и стульев могут заметно “съедать” пространство, поэтому нужно отдавать предпочтение закругленной мебели. Если подобрать стулья без подлокотников с тонкими ножками, то кухня перестанет быть тяжелой. У круглого стола есть неоспоримый плюс - за ним может уместиться больше человек.

Подоконник для обедов и завтраков

Если кухня имеет совсем небольшой размер, то можно отказаться от покупки привычного стола. Достаточно установить широкий подоконник, добавить несколько стульев. Этот вариант станет самым компактным, при этом он все-таки создаст уют, сообщает materinstvo.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже давно отказалась от привычного уголка. Она заменила его на круглый стол из дерева, а рядом с ним поставила стулья без подлокотников. Кухня в таком стиле смотрится более дорогой, из-за чего хочется проводить на ней больше времени.

Фото: Сгенерировано ИИ

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