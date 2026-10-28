Пожелтевшие письма и уши дельфина: в Петербурге покажут спектакль из настоящих семейных архивов

Команда «Театрального проекта 27» приготовила премьеру — документальный спектакль «Дружба, дельфин, Ленинград».

Дружба длиною в целую жизнь

В основе постановки нет выдуманных историй. Главная героиня — вполне реальный человек, Кира Александровна Зайцева. В далеком 1956 году она села за одну парту со своими школьными подругами, пишет Росбалт.

Девочки вместе росли, поступали в институты, делились секретами и пронесли эту дружбу через десятилетия.

Создатели спектакля изучили тонны личных архивов, дневников и пожелтевших писем советских ученых и интеллигентов. Получился честный портрет поколения, которое умело преданно любить и искренне гореть своей профессией.

При чем здесь вообще дельфин?

Название интригует, но дельфин здесь вовсе не метафора. Кира Зайцева связала свою жизнь с наукой и стала биологом.

В советское время она долгие годы изучала гидролокацию и слух дельфинов — ленинградские ученые тогда вели передовые исследования на Черном море.

Так что дельфин в спектакле — это символ большой науки, романтики экспедиций и настоящей страсти к своему делу.

Не лекция, а оживший фотоальбом

Режиссер Дмитрий Максименков сделал спектакль в жанре коллажа. Здесь соединяются голоса из прошлого, старые фотографии и живые актерские этюды.

«Театральный проект 27» известен тем, что умеет говорить с подростками без занудства и морализаторства. Спектакль понятен и школьникам, и их родителям. В нем много легкого юмора, светлой грусти и узнаваемых бытовых деталей советского Ленинграда.

Мостик между поколениями

Главная цель авторов — подтолкнуть молодежь к диалогу со старшими. После спектакля возникает простое и теплое желание: прийти домой, обнять бабушку и попросить ее показать старый семейный альбом.

Где и когда смотреть:

Когда: 31 октября и 1 ноября.

31 октября и 1 ноября. Где: Санкт-Петербург, площадка «Театрального проекта 27» (ул. Комсомола, д. 2, прямо возле площади Ленина).

Санкт-Петербург, площадка «Театрального проекта 27» (ул. Комсомола, д. 2, прямо возле площади Ленина). Для кого: для подростков от 12 лет, их родителей, бабушек и дедушек.

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