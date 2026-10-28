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Размер XXL и сахарный вкус: эти сорта впечатлят даже садовода с опытом: урожай на зависть соседям

Опубликовано: 28 октября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Размер XXL и сахарный вкус: эти сорта впечатлят даже садовода с опытом: урожай на зависть соседям
Размер XXL и сахарный вкус: эти сорта впечатлят даже садовода с опытом: урожай на зависть соседям
Городовой ру
Дачники без ума от этой моркови

При выборе посевного материала садоводы часто уделяют недостаточно внимания сортам моркови, хотя именно от них во многом зависит качество и объем будущего урожая. Эксперты профильного сайта SadGrad.ru рекомендуют заранее обратить внимание на два сорта.

«Шантане»

Один из наиболее крупноплодных сортов, вес корнеплодов которого может достигать 600 г. Культура требовательна к качеству почвы и агротехнике, однако обладает высокими вкусовыми характеристиками, что делает ее универсальной для потребления и переработки.

«Русский размер»

Сорт-рекордсмен, плоды которого способны достигать массы 1 кг. Помимо внушительных размеров, морковь отличается хрустящей структурой и умеренной сладостью. Благодаря устойчивости к вредителям и заболеваниям данный сорт является оптимальным решением для выращивания в различных типах грунта.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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