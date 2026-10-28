Размер XXL и сахарный вкус: эти сорта впечатлят даже садовода с опытом: урожай на зависть соседям

Дачники без ума от этой моркови

При выборе посевного материала садоводы часто уделяют недостаточно внимания сортам моркови, хотя именно от них во многом зависит качество и объем будущего урожая. Эксперты профильного сайта SadGrad.ru рекомендуют заранее обратить внимание на два сорта.

«Шантане»

Один из наиболее крупноплодных сортов, вес корнеплодов которого может достигать 600 г. Культура требовательна к качеству почвы и агротехнике, однако обладает высокими вкусовыми характеристиками, что делает ее универсальной для потребления и переработки.

«Русский размер»

Сорт-рекордсмен, плоды которого способны достигать массы 1 кг. Помимо внушительных размеров, морковь отличается хрустящей структурой и умеренной сладостью. Благодаря устойчивости к вредителям и заболеваниям данный сорт является оптимальным решением для выращивания в различных типах грунта.

Фото сгенерировано ИИ

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