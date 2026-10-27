Не сорт, а передовик производства: этот «северный» томат шпарит плоды как заведенный – замучаетесь собирать

Опытные садоводы уже активно формируют семенной фонд на предстоящий сезон. Представляем вашему вниманию сорт томата «Малиновый Минусинский», селекционированный в Красноярском крае.
Этот сорт характеризуется высокой холодостойкостью, способностью адаптироваться к температурным колебаниям и сохранять продуктивность в неблагоприятных условиях. Кроме того, томат обладает выраженным иммунитетом к ряду заболеваний.
Плоды характеризуются крупным размером, высокими вкусовыми качествами и мясистой структурой. Сорт является среднеспелым: высев на рассаду рекомендуется в начале марта, с последующей высадкой в теплицу в середине мая. При соблюдении агротехники сбор первого урожая приходится на конец июля – начало августа.
Индетерминантные кусты достигают высоты около 180 см и требуют обязательного подвязывания и пасынкования.
Вес плодов широкоокруглой формы с характерным ярко-малиновым окрасом варьируется от 300 до 600 граммов и более.
Сорт «Малиновый Минусинский» в первую очередь рекомендован для использования в свежем виде, однако он также демонстрирует отличные показатели при консервации. Плоды подходят для приготовления соков, соусов и паст.
Фото сгенерировано ИИ
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