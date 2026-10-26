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Главный топ среди огородников: назван ультраранний томат — выдает до 8 кг с куста даже в «поганое» лето

Опубликовано: 26 октября 2026 19:07
 Проверено редакцией
Главный топ среди огородников: назван ультраранний томат — выдает до 8 кг с куста даже в «поганое» лето
Главный топ среди огородников: назван ультраранний томат — выдает до 8 кг с куста даже в «поганое» лето
Городовой ру
Этот сорт не подведет даже в неудачное лето

Начало сезона рассады еще довольно далеко, и многие садоводы до сих пор не определились с выбором сортов томатов.

Одним из наиболее востребованных среди профессионалов и любителей является сорт «Примадонна».

В чем заключаются его ключевые преимущества?

Прежде всего, это высокая скороспелость: период созревания плодов составляет 95–100 дней. Сорт отличается высокой адаптивностью и способен сохранять продуктивность даже в неблагоприятных климатических условиях, включая низкие температуры. Тем не менее, это не исчерпывающий перечень достоинств.

Характерными особенностями данного сорта являются насыщенный красный цвет, сбалансированный кисло-сладкий вкус, тонкая кожица и мясистая структура плодов.

Кроме того, сорт демонстрирует устойчивость к вертициллезу, альтернариозу и вирусу табачной мозаики. Плоды обладают хорошей лежкостью, что позволяет хранить их в течение длительного периода.

Томаты универсальны в использовании: они подходят как для употребления в свежем виде, так и для промышленной переработки, в частности для приготовления паст. По оценкам экспертов, сорт является выбором, оправдывающим ожидания.

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Не сорт, а томатная фабрика: в 2027 году посажу только его – теплица будет красной от плодов даже в «поганое» лето.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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