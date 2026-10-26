Главный топ среди огородников: назван ультраранний томат — выдает до 8 кг с куста даже в «поганое» лето

Этот сорт не подведет даже в неудачное лето

Начало сезона рассады еще довольно далеко, и многие садоводы до сих пор не определились с выбором сортов томатов.

Одним из наиболее востребованных среди профессионалов и любителей является сорт «Примадонна».

В чем заключаются его ключевые преимущества?

Прежде всего, это высокая скороспелость: период созревания плодов составляет 95–100 дней. Сорт отличается высокой адаптивностью и способен сохранять продуктивность даже в неблагоприятных климатических условиях, включая низкие температуры. Тем не менее, это не исчерпывающий перечень достоинств.

Характерными особенностями данного сорта являются насыщенный красный цвет, сбалансированный кисло-сладкий вкус, тонкая кожица и мясистая структура плодов.

Кроме того, сорт демонстрирует устойчивость к вертициллезу, альтернариозу и вирусу табачной мозаики. Плоды обладают хорошей лежкостью, что позволяет хранить их в течение длительного периода.

Томаты универсальны в использовании: они подходят как для употребления в свежем виде, так и для промышленной переработки, в частности для приготовления паст. По оценкам экспертов, сорт является выбором, оправдывающим ожидания.

Читайте также

Из 1000 сортов выбираю 1 – и пищу от восторга: плоды по 2 кг, хоть на выставку вези.

Не сорт, а томатная фабрика: в 2027 году посажу только его – теплица будет красной от плодов даже в «поганое» лето.