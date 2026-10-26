Золото императоров: какие секреты раскрыли реставраторы Эрмитажа

Реставрация заняла около пяти месяцев.

В Эрмитаже завершилась кропотливая работа над двумя уникальными предметами из Бриллиантовой кладовой.

Золотой кубок и солонка конца XVIII века — это не просто музейные экспонаты. Это вещи с «царской родословной», которые спустя столетия заставили современных экспертов удивиться.

Что это за предметы?

Первый экспонат — золотой кубок, подаренный Екатериной II своему внуку Александру I на свадьбу в 1793 году. Сверху на нем — миниатюрная копия Большой императорской короны.

Это тонкая, ювелирная работа, вдохновленная творениями легендарного Иеремии Позье, личного ювелира российских императриц.

Второй предмет — парадная солонка, которую преподнесли Павлу I московские купцы в 1797 году. В те времена такие вещи не использовали для еды. Это был символ гостеприимства и статусный подарок, который вручали важным гостям.

Сложная «хирургия» для антиквариата

Реставрация заняла около пяти месяцев. И это была не просто чистка. Специалисты использовали лазерную сварку, чтобы аккуратно убрать трещины, и укрепляли расшатавшиеся драгоценные камни, сообщает The art newspaper Russia.

Главной головной болью стала эмаль. Оригинальная — горячая, а восстанавливать её пришлось современными «холодными» полимерами.

Нужно было добиться идеального попадания в цвет и сделать так, чтобы новые элементы можно было легко снять, если в будущем появятся более совершенные технологии.

Неожиданная находка

Самое интересное выяснилось в процессе работы с кубком. Реставраторы обнаружили, что зеленые эмалевые листья на корпусе держались на обычном клею. Точнее, на природном шеллаке — смоле, которую использовали еще древние ювелиры.

Игорь Малкиель, возглавляющий лабораторию реставрации, признался: за 25 лет практики он такое видел впервые. Обычно детали паяют или крепят на штифты.

Но мастер XVIII века решил не рисковать: он побоялся, что нагрев при пайке испортит хрупкую эмаль, и просто приклеил готовые украшения.

Где увидеть сейчас?

Реставрация прошла при поддержке ювелирного дома POSIÉ, который не первый раз помогает музею спасать такие шедевры. Сегодня кубок Александра I и солонка Павла I уже вернулись на свое законное место — в витрины Бриллиантовой кладовой Эрмитажа.

Если будете в музее — присмотритесь к ним внимательнее. Теперь мы знаем, что за их парадным видом скрывается не только история российской монархии, но и маленькая инженерная хитрость старинного ювелира.

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